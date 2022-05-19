Almanya gelecek sezon Şampiyonlar Ligi'ne 5 takım gönderecek

Avrupa Ligi'ni kazanan Eintracht Frankfurt'un direkt katılım hakkı elde etmesiyle önümüzdeki sezon Şampiyonlar Ligi'nde  Almanya'yı 5 takım temsil edecek.

Haberler - Anadolu Ajansı 19.05.2022 - 02:57

Almanya gelecek sezon Şampiyonlar Ligi'ne 5 takım gönderecek

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UEFA Avrupa Ligi'nde şampiyon Eintracht Frankfurt

UEFA Avrupa Ligi'nde şampiyon Eintracht Frankfurt

 UEFA Avrupa Ligi kupasını finalde İskoçya'nın Rangers takımını penaltı atışları sonunda 6-5 yenen 'nın Eintracht Frankfurt takımı ile birlikte gelecek sezon 'nde mücadele edecek Alman takım sayısı 5'e yükseldi.

Alman liginde bu sezon başarılı sonuçlar alamayan ve 11. sırada bulunan Eintracht Frankfurt, Avrupa Ligi'ni kazanarak gelecek sezon Şampiyonlar Ligi'ne direkt katılmaya hak kazandı.

Frankfurt tarihinde ilk kez Şampiyonlar Ligi'nde mücadele edecek.

Frankfurt, kupayla birlikte gelecek sezon Şampiyonlar Ligi kuralarında Real Madrid, Bayern Münih, Paris Saint Germain gibi Avrupa'nın önde gelen kulüpleriyle birlikte ilk torbada yer alacak.

Almanya'dan gelecek sezon şampiyonlar Ligi'ne katılacak takımlar Eintracht Frankfurt, Bayern Münih, Borussia Dortmund, Leipzig ve Bayer Leverkusen olacak.

Avrupa'da bu sezon namağlup olarak UEFA Avrupa Ligi kupasının sahibi olan Frankfurt, şimdiye kadar Avrupa'da oynadığı 4 finalin 3'ünü kazandı.

Frankfurt son olarak 42 yıl önce, 1979-1980 sezonunda UEFA Kupası'nı kazanmış, ayrıca 1966-1967'de UEFA Intertoto Kupası'nın sahibi olmuştu.

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