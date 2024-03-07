Alperen Şengün'den yeni kariyer rekoru

NBA’de Houston Rockets ile Los Angeles Clippers karşı karşıya geldi.

LA Clippers, karşılaşmadan 122-116'lık galibiyetle ayrılırken bu sezonki 40. galibiyetini elde etti. Rockets ise 35. yenilgisini aldı.

YENİ KARİYER REKORU

Alperen Şengün, 42 dakika süre bulduğu maçta 23 sayı, 19 ribaund, 14 asist, 2 top çalma ile triple-double yaparken, kariyerinin en çok asist yaptığı maçını oynayarak kariyer rekorunu kırdı.

SON 24 SAATTE 68 SAYI

Milli basket, NBA'de son 24 saatte çıktığı iki maçta toplamda 68 sayı, 35 ribaund, 17 asist ve 7 top çalma performansı sergiledi.

Rockets’ta Jabari Smith 19, Fred VanVleet ve Jalen Gree 15, Cam Whitmore 17, Dillon Brooks da 11 sayıyla mücadele etti.



Clippers’ta ise Kawhi Leonard 28 sayı, 7 asist, 6 ribaund ile öne çıkarken Paul George 21 sayı, 7 ribaund, asist, James Harden 21 sayı, 7 asist, 5 ribaund, Terance Mann 15 sayı, 2 ribaund, Mason Plumlee 8 sayıyla maçı tamamladı.



Alperen Şengün, Salı günü San Antonio Spurs karşısında 45 sayı atarak NBA tarihinde bir maçta en fazla sayı atan Türk oyuncu rekorunu kırmıştı.