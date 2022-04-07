Altınordu Cengiz Ünder'den yine kazanacak

NTV’yi sosyal medyadan takip edin

Türk futboluna yaptığı altyapı yatırımlarıyla son yıllarda birçok genç futbolcu armağan eden Altınordu, 6 yıl önce bonservisiyle uğurladığı A Milli Takım'ın önemli oyuncusu Cengiz Ünder'den kasasını doldurmayı sürdürüyor.

Cengiz'in kiralık olarak forma giydiği Fransız kulübü Marsilya, 24 yaşındaki oyuncunun bonservisini İtalyan ekibi AC Roma'dan 8.4 milyon euro karşılığı alırken; Altınordu, bu transferden de bir miktar pay elde edecek.

Daha önce 2016 yılında Cengiz'in Medipol Başakşehir'e transferinden 700 bin euro alan, oyuncunun sonraki sezon Başakşehir tarafından Roma'ya satılışından yüzde 30 pay elde edip 4.5 milyon euro kasasına koyan Altınordu bu kez FIFA'dan dayanışma katkı payı alacak.

Cengiz Ünder 23 yaşını geçtiği için transferinden yetiştiricilik bedeli geliri elde edemeyecek İzmir temsilcisi, 2012-2016 yılları arasında altyapı ve A takımda forma giyen oyuncudan dayanışma katkı payı geliri kazanacak.

Cengiz'in 8.4 milyon euro bonservisinin yaklaşık yüzde 3'lük kısmı FIFA talimatları gereği Altınordu hesabına aktarılacak. Cengiz Ünder, Marsilya'da bu sezon lig, kupa ve UEFA Avrupa Ligi'nde forma giydiği 37 maçta 11 gol attı. Cengiz, A Milli Takım'da 2022 Dünya Kupası Elemeleri'nde 2 gol atıp, geçen hafta özel maçta İtalya ağlarını sarstı. 5 sezondur bonservisi Roma'da olan Cengiz Ünder, geçen sezon da kiralık olarak İngiltere'de Leicester City forması giymişti.

TRABZONSPOR - BEŞİKTAŞ MAÇINDA KURAL HATASI VAR MI?