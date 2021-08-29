Fransa'da gündem Cengiz Ünder: Türk Robben (Cengiz Ünder kimdir?)

Fransa'nın önde gelen gazetelerinden L'Equipe, "Ünder, her şeyin icabına bakıyor" başlığını kullanarak, milli futbolcu Cengiz Ünder'e manşette yer verdi.



Ligue 1'in 4'üncü haftasında Marsilya'nın Saint-Etienne'i 3-1 mağlup ettiği karşılaşmada milli oyuncu Cengiz Ünder, yaptığı şık vuruşla takımının 3'üncü golünü kaydederek, galibiyette pay sahibi oldu.



Marsilya formasıyla ligde 3'üncü golünü kaydeden Cengiz, Fransa Ligi'nde adından söz ettirmeye devam ediyor.

Marsilyalı taraftarların "Türk Robben" lakabını taktıkları 24 yaşındaki milli futbolcu için L'Equipe haberinde, "Marsilya'nın ilk iki golünde kritik paslarıyla atakları başlatan Cengiz Ünder, dün akşam Saint-Etienne karşısında Olympique Marsilya'nın attığı tüm gollerde yer alıyor. Saint-Etienne karşısında gösterdiği çok iyi performansını golle süsleyen Cengiz Ünder, Marsilya'nın üçüncü golünü kaydetti" ifadelerine yer verdi.



Cengiz, Dimitri Payet ile birlikte attığı 3 golle takımın en skorer ismi konumunda bulunuyor. Marsilya bu galibiyetle birlikte ligdeki puanını 7'ye çıkardı.

CENGİZ ÜNDER KİMDİR?

Cengiz Ünder, 14 Temmuz 1997, Sındırgı, Balıkesir doğumlu kanat mevkisinde oynayan Türk millî futbolcudur.

Oyuncu, Roma'dan kiralık olarak Ligue 1 takımlarından Olympique de Marseille'da forma giymektedir.

KULÜP KARİYERİ

Bucaspor

1997'de dünyaya gelen Cengiz Ünder, 2007-2013 yılları arasında Bucaspor akademisinde forma giydi.

Altınordu



2007 yılında yeniden yapılanmaya giden Altınordu altyapısına transfer oldu ve 2014 yılına kadar Gümüşordu adı verilen takımda forma giydikten sonra 2014 yılında A takıma alındı.



Medipol Başakşehir



2016-2017 sezonu transfer döneminde 700 bin Euro karşılığında Başakşehir'e transfer oldu.



Roma



Roma formasıyla 13 Temmuz 2017 tarihinde 15 milyon Euro karşılığında 5 yıllık sözleşme imzalayacak Serie A ekiplerinde Roma'ya transfer oldu. Altınordu da altyapısından yetiştirdiği Cengiz'in transfer ücretinin %30'unu aldı.



Leicester City

20 Eylül 2020 tarihinde Roma'danLeicester City'ye satın alma opsiyonuyla kiralık olarak transfer oldu.



Leicester City ile ilk maçına 4 Ekim 2020'de ligde oynanan West Ham United maçıyla çıktı. Oyuna 55. dakikada Daniel Amartey'in yerine girdi. Leicester City, maçı kendi evinde 3-0 kaybetti.

Olympique de Marseille (kiralık)

4 Temmuz 2021'de Olympique de Marseille'ya satın alma opsiyonuyla 1 yıllığına kiralandı.

Millî takım kariyeri

Cengiz Ünder, millî forma ile ilk maçında 17 yaşında çıktı. U-18'de toplam 6 maçta forma giydi. İlk golünü Makedonya'ya karşı attı. U-19'a geçtiğinde Avrupa 19 Yaş Altı Futbol Şampiyonası Elemeleri'nde forma giydi. İlk golünü Gürcistan'a karşı kaydetti.

2 maç sonra Ukrayna U-19'a karşı oynanan ve 3-4 galip gelinen maçta 1 gol 1 asistlik performans gösterdi ve maçın kilit isimlerinden bir tanesi oldu. Bir maç sonra İsviçre U-19 deplasmanında 2 gol birden attı. Türkiye U-19 bu maçta 1-4 galip geldi.

Bir sonraki maçta İsrail U-19'u 1-0 yendikleri maçta tek golün asistini yaptı. U-19'da toplam 12 maç forma giydi, 1024 dakika süre aldı. 6 gol atıp 3 asist yaptı. U-21'e geçti, 3 maç forma şansı buldu. 258 dakika süre aldı gol veya asist yapamadı.



Türkiye millî futbol takımına ilk kez 19 yaşında çağrıldı. İlk kez Türkiye'nin Kosova'yı 2-0 mağlup ettiği maçta 14 dakika süre aldı. İlk golünü 27 Martta Moldova'ya karşı oynanan hazırlık mücadelesinin 52. dakikasında kaydetti. Dünya Kupası Elemeleri'nde de 1 gol kaydetti.



