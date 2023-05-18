Altınordu'da Başkan Seyit Mehmet Özkan'dan kulübü devretme kararı

Spor Toto 1'inci Lig'de bitime 1 hafta kala kümede kalma şansını mucizelere bırakan Altınordu'da Başkan Seyit Mehmet Özkan, kulübü devretme kararı aldı.

İç sahada aldığı Erzurumspor yenilgisiyle düşme hattına gerileyen İzmir ekibi, 9 yıl sonra 2'nci Lig'e düşme tehlikesiyle karşı karşıya kalırken, Başkan Mehmet Özkan kulüp personeline mail göndererek ayrılık kararını duyurdu.

Kırmızı-lacivertlilerin 2012 yılında şirketleşmesinin ardından kulübün sahibi olan Başkan Özkan, "Helalleşmek" başlığıyla yazdığı veda metninde, "Benden yana hakkım varsa helaldir. Lütfen siz de hakkınızı helal edin." diye konuştu.



Altınordu Başkanı Özkan, "Çok sevdiğim ve akraba olarak saydığım Altınordu çalışma arkadaşlarım, merhaba" diyerek başladığı veda mektubunda şu ifadelere yer verdi:



"Yoruldum kelimesi çok yetersiz kalır, ben bittim. Dünya gözüyle hepinizle helalleşmek istiyorum. Kıdem tazminatlarınızı hepinize 6 taksitte ödeyeceğim. Kulübü tabii ki biri(leri)ne devredeceğim. O biri(leri) kim ise ben de bilmiyorum. Bundan sonra sizlerle çalışmak isterse önce sizi davet eder. İşinize gelirse çalışırsınız, gelmezse çalışmazsınız. Benden yana hakkım varsa helaldir. Lütfen siz de hakkınızı helal edin. Dünya hali bu, bana bir şey olursa tazminatlarınızı yeğenim Kenan Özkan mutlaka zamanında öder. Ben sizi her zaman anılarımda, 'Yol arkadaşlarım olan güzel insanlar' olarak anacağım. Hepinize sağlık ve esenlik dolu bir yaşam diliyorum."



11 YILDA PEK ÇOK YILDIZ YETİŞTİRDİ



İzmir'in Cumhuriyet'le yaşıt kulübü Altınordu Özkan'ın kulübün başında olduğu 11 yılda Türk futboluna pek çok oyuncu kazandırdı. Başta A Milli Takım forması giyen Çağlar Söyüncü ve Cengiz Ünder gibi iki yıldız olmak üzere gençleri vitrine çıkaran Altınordu, son 1.5 yılda oyuncu satamadı.



İzmir ekibi 11 yıllık süreçte hem kendi yetiştirdiği hem de başka kulüplerden alıp yıldızını parlattığı Berke Özer, Barış Alıcı, Alican Özfesli, Erce Kardeşler, Yusuf Acer, Ozan Can Oruç, Muhammet Taha Tepe, Atakan Üner, Ravil Tagir, Kerim Alıcı, Oğulcan Ülgün, Metehan Mimaroğlu, Erhan Erentürk, Burak İnce ve Enis Destan gibi isimlerden bonservis gelirleri elde etti. Altınordu alt yaş gruplarında milli takımlara 76 oyuncu gönderdi.



YABANCI OYNATMADAN FİNAL OYNADI



Altınordu, özellikle 1'inci Lig'de yer aldığı son 9 sezonda yabancı futbolcu oynatmayarak alkış topladı. "İyi İnsan, İyi Birey, İyi Vatandaş" sloganıyla bilinen İzmir temsilcisi, 2020-21 sezonunda İstanbul'da oynanan Play-Off finalinde Altay'a 1-0 yenilerek Süper Lig'in kapısından döndü. Başkan Seyit Mehmet Özkan'ın kulübü aldığı 2012-13 sezonunda 3'üncü Lig'de bir sonraki sezon da 2'nci Lig'de üst üste 2 şampiyonluk yaşayan Altınordu, elde ettiği başarılarla hedefini 100'üncü yılda Avrupa kupalarında mücadele etmek olarak belirlemişti. Kırmızı-lacivertliler bu sezon bir mucizeye imza atıp ligde kalamazsa 100'üncü yılında 2'nci Lig'e dönüş yapacak.

