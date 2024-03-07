Anadolu Efes-Bayern Münih maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda?

Anadolu Efes Erkek Basketbol Takımı, THY Avrupa Ligi'nin 28. haftasında bu akşam Alman ekibi Bayern Münih ile karşılaşacak. Pek çok basketbolsever de bu maça dair saat ve yayıncı kanal bilgisine odaklandı. İşte, Anadolu Efes-Bayern Münih maçının saati ve yayıncı kanalı...



ANADOLU EFES-BAYERN MÜNİH MAÇI NE ZAMAN?



Anadolu Efes - Bayern Münih karşılaşması 7 Mart Perşembe günü 20:30’da başladı.



Mücadele S Sports ekranlarından canlı olarak yayınlanacak.



AVRUPA'DA 829. MAÇ



Anadolu Efes, Bayern Münih müsabakasıyla Avrupa kupalarında 829. maçını oynayacak.



Tarihinde Avrupa'da çıktığı 828 maçta 466 galibiyet alan lacivert-beyazlı takım, 362 yenilgi yaşadı.



Anadolu Efes, 2001-2002 sezonundan bu yana mücadele ettiği THY Avrupa Ligi'nde ise 581. kez sahne alacak. Avrupa basketbolunun kulüpler düzeyindeki bir numaralı organizasyonunda çıktığı 580 mücadelenin 309'unu kazanan lacivert-beyazlılar, 271'inden ise mağlubiyetle ayrıldı.