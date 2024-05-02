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Bu hafta hangi maçlar var? İşte Süper Lig'de 35. haftanın programı

Trendyol Süper Lig'de 35. hafta 2 maçla başlayacak. Şampiyonluk yarışının hız kestiği ligde, Galatasaray ile EMS Yapı Sivasspor karşı karşıya gelecek. Fenerbahçe ise TÜMOSAN Konyaspor'a konuk olacak. Peki, Süper Lig'de bu hafta hangi maçlar var?

Bu hafta hangi maçlar var? İşte Süper Lig'de 35. haftanın programı

Trendyol 'in 35. haftası, 3 Mayıs'ta oynanacak 2 müsabakayla start alacak. Türkiye Federasyonundan () yapılan açıklamaya göre, ligde haftanın programı şu şekilde:

3 Mayıs Cuma:

20.00 MKE Ankaragücü-Corendon Alanyaspor (Eryaman)

20.00 Beşiktaş-Çaykur Rizespor (Tüpraş)

4 Mayıs Cumartesi:

16.00 İstanbulspor-Yukatel Adana Demirspor (Esenyurt Necmi Kadıoğlu)

19.00 Mondihome Kayserispor-VavaCars Fatih Karagümrük (RHG Enertürk Enerji)

19.00 Yılport Samsunspor-Trabzonspor (Samsun Yeni 19 Mayıs)

5 Mayıs Pazar:

16.00 RAMS Başakşehir-Kasımpaşa (Başakşehir Fatih Terim)

19.00 Galatasaray-EMS Yapı Sivasspor (RAMS Park)

19.00 Gaziantep FK-Atakaş Hatayspor (Kalyon)

6 Mayıs Pazartesi:

20.00 Bitexen Antalyaspor-Siltaş Yapı Pendikspor (Corendon Airlines Park Antalya)

20.00 TÜMOSAN Konyaspor-Fenerbahçe (MEDAŞ Konya Büyükşehir)

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