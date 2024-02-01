NTV.COM.TR’ye geri dön

Anadolu Efes-EA7 Emporio Armani Milan maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda?

Anadolu Efes, THY Avrupa Ligi'nde EA7 Emporio Armani'yi konuk edecek. Lacivert-beyazlı takım, sezonun ilk yarısında İtalyan ekibi ile deplasmanda oynadığı mücadelede 92-76 mağlup ayrılmıştı. Peki, Anadolu Efes- EA7 Emporio Armani Milan maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda?

Anadolu Efes-EA7 Emporio Armani Milan maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda?

Takımı, THY Avrupa Ligi'nin 25. haftasında sahasında İtalya temsilcisi EA7 Emporio Armani Milan ile karşılaşacak. Basketbolseverler de şimdi bu müsabakaya dair ayrıntıları öğrenmek istiyor. İşte, Anadolu Efes- EA7 Emporio Armani Milan maçı hakkında bilgiler...

Bu sezon Avrupa Ligi'nde çıktığı 24 maçta 9 galibiyet ve 15 mağlubiyet yaşayan Anadolu Efes, haftaya 16. sırada girdi. Oynadığı müsabakaların 10'unu kazanan ve 14'ünden yenilgiyle ayrılan EA7 Emporio Armani Milan ise 13. basamakta yer aldı.

ANADOLU EFES-EMPORİO ARMANİ MİLAN MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA VE HANGİ KANALDA?

Anadolu Efes Basketbol Takımı, 2 Şubat Cuma günü sahasında İtalya temsilcisi EA7 Emporio Armani Milan ile karşılaşacak.

Sinan Erdem Spor Salonu'nda oynanacak karşılaşma, saat 20.30'da başlayacak.

Müsabaka, S Sport ekranlarından canlı olarak sporseverlerle buluşacak.

AVRUPA'DA 826.

Anadolu Efes, EA7 Emporio Armani Milan müsabakasıyla Avrupa kupalarında 826. maçını oynayacak.

Tarihinde Avrupa'da çıktığı 825 müsabakada 464 galibiyet alan lacivert-beyazlı takım, 361 yenilgi yaşadı.

Anadolu Efes, 2001-2002 sezonundan bu yana mücadele ettiği THY Avrupa Ligi'nde ise 578. kez sahne alacak. Avrupa basketbolunun kulüpler düzeyindeki bir numaralı organizasyonunda çıktığı 577 mücadelenin 307'sini kazanan lacivert-beyazlılar, 270'inden ise mağlubiyetle ayrıldı.

SPOR&SKOR HABERLERİ

DAHA FAZLA GÖSTER

Sayfa Yükleniyor...

;