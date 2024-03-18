Anadolu Efes-Olympiakos maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda?

Anadolu Efes Erkek Basketbol Takımı, THY Avrupa Ligi 30. haftasında 19 Mart'ta Yunanistan temsilcisi Olympiakos'u konuk edecek. Taraflar arasında Yunanistan'da oynanan maç, 75-57 Olympiakos'un üstünlüğüyle sonuçlanmıştı. İşte, Anadolu Efes-Olympiakos maçı hakkında bilgiler...



ANADOLU EFES-OLYMPİAKOS MAÇI HANGİ KANALDA?



Anadolu Efes-Olympiakos maçı, 19 Mart Salı akşamı yapılacak.



Sinan Erdem Spor Salonu'nda oynanacak müsabaka, saat 20.30'da başlayacak.



Anadolu Efes-Olympiakos maçı S Sport'tan canlı olarak yayınlanacak.



AVRUPA'DA 831. RANDEVU



Anadolu Efes, Olympiakos müsabakayla Avrupa'daki 831. maçını oynayacak.



Tarihinde Avrupa'da çıktığı 830 maçta 467 galibiyet alan lacivert-beyazlı takım, 363 yenilgi yaşadı.



Anadolu Efes, 2001-2002 sezonundan bu yana mücadele ettiği THY Avrupa Ligi'nde ise 583. kez sahne alacak. Avrupa basketbolunun kulüpler düzeyindeki bir numaralı organizasyonunda çıktığı 582 mücadelenin 310'unu kazanan lacivert-beyazlılar, 272'sinden ise mağlubiyetle ayrıldı.



İki takım arasında oynanan son 10 maçta Anadolu Efes'in 7 galibiyeti bulunuyor.



"GALİBİYET İÇİN ÇOK İYİ KONSANTRE OLMALIYIZ"



Anadolu Efes Erkek Basketbol Takımı Başantrenörü Tomislav Mijatovic, THY Avrupa Ligi'nin 30. haftasında yarın Yunanistan'ın Olympiakos ekibiyle maçta galibiyet için konsantrasyonun önemli olduğunu söyledi.



Kulübün internet sitesine açıklaması yayımlanan Mijatovic, Anadolu Efes ile Olympiakos'un uzun süredir sportif rekabet içinde olduğuna dikkati çekerek şunları kaydetti:



"Avrupa Ligi'ndeki çift maç haftasına çok mücadeleci ve tecrübeli bir ekip olan Olympiakos'a karşı başlıyoruz. Olympiakos'un çok tecrübeli bir başantrenörü ve yine uzun zamandır bir arada olan temel bir kadrosu var. Bu sene yeni eklemelerle yine çok yarışmacı bir hale geldiler. Bu yüzden galibiyet için çok iyi konsantre olmalıyız ve her oyuncumuz birbirine yardım etmeli. Ayrıca her zamanki gibi müthiş seyircimizin arkamızda olmasını bekliyoruz. Maçı kazanmak için elimizden gelenin en iyisini ortaya koymaya çalışacağız."



Lacivert-beyazlıların Fransız basketbolcusu Rodrigue Beaubois ise çift maç haftasına güçlü bir rakibi konuk ederek başlayacaklarını belirterek, "Son dönemde iyi basketbol oynuyorlar ve iyi sonuçlar aldılar. Fiziksel temaslı bir maça hazır olmalıyız." ifadelerini kullandı.



