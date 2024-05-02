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Aston Villa-Olympiakos maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda?

UEFA Avrupa Konferans Ligi'nde yarı final ilk maçlarında heyecan başlıyor. Avrupa futbolunun kulüp düzeyindeki üç numaralı organizasyonunda, Aston Villa (İngiltere) ile Olympiakos (Yunanistan) karşılaşacak. Peki, Aston Villa-Olympiakos maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda?

Aston Villa-Olympiakos maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda?

Aston Villa-Olympiakos maçına geri sayım başladı. UEFA Avrupa Konferans Ligi'nde finale çıkmak için mücadele edecek iki köklü ekibin maç tarihi, saati ve yayıncı kanalı merak konusu oldu. İşte, Aston Villa-Olympiakos maçına dair bilgiler...

ASTON VİLLA-OLYMPİAKOS MAÇI NE ZAMAN?

Aston Villa-Olympiakos karşılaşması, 2 Mayıs Perşembe günü saat 22:0’da başlayacak.

Mücadele Exxen üzerinden canlı yayınlanacak.

RÖVANŞ MAÇI NE ZAMAN?

Yarı final rövanş müsabakalarının 9 Mayıs'ta yapılacağı Avrupa Konferans Ligi'nde kupanın sahibi, 29 Mayıs'ta Yunanistan'ın başkenti Atina'daki Ayasofya Stadı'nda oynanacak finalde belli olacak.

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