Anadolu Efes'ten açıklama: Yıldız basketbolcu Chris Singleton kalp krizi geçirdi

Anadolu Efes forması giyen Chris Singleton kalp krizi geçirdi. 33 yaşındaki basketbolcu hastaneye kaldırıldı.



Singleton'ın yoğun bakımda olduğu öğrenildi.

Anadolu Efes'ten yapılan açıklamada şu ifadelere yer verildi:



"Bugün yaşadığı göğüs ağrısı sonrasında tetkikleri yapılmakta olan Chris Singleton'ın koroner anjiyografisi temiz çıkmıştır. Oyuncumuzun ileri tetkikleri sürmektedir. Bu süre zarfında müşahede altında tutulacak ve gelişmeler kulübümüz tarafından paylaşılacaktır."



Kulüpten yapılan ikinci açıklamada ise, "Singleton’a yapılan ileri radyolojik değerlendirme ve kardiyak incelemeler sonucunda, doktorlar oyuncumuzda perikardit ve iki taraflı plevral efüzyon tespit etmiştir. Tetkiklerde aort damarı sinüs valsalva hizasında anevrizma izlenmiş ancak diseksiyon izlenmemiştir. Oyuncumuzun tetkik ve tedavisine hastanede devam edilmektedir. Oyuncumuz bugünü hastanede geçirecek, durumu yarın tekrar değerlendirilecektir. " denildi.

