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Ankaragücü'nden milli kaleci Ertaç Özbir için sağlık durumu açıklaması

MKE Ankaragücü'nden kaleci Ertaç Özbir'in sağlık durumuna ilişkin açıklama geldi. Sarı-lacivertli ekip Özbir'in sağ diz yan bağında yırtık ve ciddi zorlanma tespit edildiğini duyurdu.

Ankaragücü'nden milli kaleci Ertaç Özbir için sağlık durumu açıklaması

 MKE , Süper Lig'de İstanbulspor ile oynanan maçta sakatlanan kaleci Ertaç Özbir'in sağ diz yan bağında yırtık ve ciddi zorlanma tespit edildiğini açıkladı.

Sarı-lacivertli kulüpten yapılan açıklamada, "Futbolcumuz Ertaç Özbir'in İstanbulspor maçında yaşadığı sakatlığın ardından çekilen MR ve yapılan tetkikleri sonucunda, sağ diz dış yan bağında ikinci derece yırtık ve bağda ciddi zorlanma tespit edilmiştir. Futbolcumuzun tedavisine başlanmıştır." ifadelerine yer verildi. 

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