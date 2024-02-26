Antalyaspor Başkanı Sinan Boztepe'den açıklamalar

Süper Lig'in 27. haftasında Galatasaray'a konuk olacak Antalyaspor'da başkan Sinan Boztepe NTV Spor YouTube kanalında Gündem Spor programının konuğu oldu.

Akdeniz ekibinin başkanı Galatasaray mücadelesi öncesinde çarpıcı açıklamalarda bulundu.

Boztepe'nin açıklamalarında şu ifadeler yer aldı;

"ICARDI'NİN OLMAMASI BİZİM İÇİN FARK ETMİYOR"

Bizim için Icardi'nin cezalı olması çok fark etmiyor. Biz çıkıp oyunumuzu oynayacağız. Allah nasip ederse puan veya puanlarla evimize dönmek istiyoruz.

Son haftalarda yaşadığımız talihsizlikler var bunları telafi etmeye çalışıyoruz."

"ÇOK CİDDİ İSTİHBARATLAR VAR"

"Biz her maçımıza puan veya puanlar için çıkıyoruz. Önemli olan bizim bu akşam katledilmememiz. Bugün korkum bu ve çok ciddi istihbaratlar var bugün bazı konularda üzerinize gelinecek diye."

NURİ ŞAHİN

"Nuri Şahin 2.5 yıldır Antalyaspor'a çok ciddi emekler verdi. Sergen Yalçın'la ikisi çok farklı karakterler.

Hocamız Dortmund gibi dünyanın en büyük 10 kulübünden birine gitti. Ona gitme diyebilme lüksümüz yoktu bizim.

Nuri Hoca hayatının fırsatını buldu. Antalyaspor hocasının Dortmund'a yardımcı antrenör olarak gitmesiyle gurur duyduk."

Galatasaray- Antalyaspor maçı bu akşam saat 20.00'da başlayacak. Mücadele beIN SPORTS 1'den canlı yayınlanacak.