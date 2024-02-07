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Antalyaspor-Beşiktaş maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda? (Türkiye Kupası son 16 turu)

Beşiktaş, Ziraat Türkiye Kupası son 16 turu maçında yarın Antalyaspor ile deplasmanda kozlarını paylaşacak. Turnuvaya 5. turdan itibaren dahil olan Beşiktaş, son 16 turunda rakibi Antalyaspor'u yenmek ve adını çeyrek finale yazdırmak istiyor. Peki, Antalyaspor-Beşiktaş maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda?

Antalyaspor-Beşiktaş maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda? (Türkiye Kupası son 16 turu)

son 16 turu maçında deplasmanda ile mücadele edecek. Tek maç usulüne göre oynanacak olan karşılaşmayı kazanan ekip adını çeyrek finale yazdıracak. Peki, Antalyaspor-Beşiktaş maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda?

ANTALYASPOR-BEŞİKTAŞ MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA VE HANGİ KANALDA?

Beşiktaş, Ziraat Türkiye Kupası son 16 turunda yarın Bitexen Antalyaspor'un konuğu olacak.

Corendon Airlines Park Antalya Stadı'nda oynanacak karşılaşma, saat 20.45'te başlayacak.

Mücadele A Spor'dan canlı yayınlanacak.

Antalyaspor-Beşiktaş maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda? (Türkiye Kupası son 16 turu) - 1

BEŞİKTAŞ'TA 6 İSİM EKSİK

Beşiktaş'ta tedavileri devam eden Omar Colley, Vincent Aboubakar ve Salih Uçan, Antalya'da görev yapamayacak. Siyah-beyazlı ekipte uzun süreli sakatlığı bulunan Alex-Oxlade Chamberlain ve Amir Hadziahmetovic'in yanı sıra Afrika Uluslar Kupası'nda mücadele eden Demokratik Kongolu futbolcu Arthur Masuaku da kadroda yer alamayacak.

İKİ TAKIMIN KUPA YOLCULUĞU

Kupaya 5. turdan başlayan Beşiktaş, Eyüpspor'u 4-0 mağlup ederek son 16 turuna adını yazdırdı. Bu sezonki kupa serüvenine 3. turdan başlayan Antalyaspor ise ilk maçında 52 Orduspor FK'yi 3-0'la geçti. Bir üst turda​​​​​​​ Kepezspor'u 6-1 yenen Antalyaspor, 5. turda da Siltaş Yapı Pendikspor'u 2-1 mağlup ederek son 16 turuna yükseldi.

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