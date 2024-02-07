Antalyaspor-Beşiktaş maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda? (Türkiye Kupası son 16 turu)

Ziraat Türkiye Kupası son 16 turu maçında Beşiktaş deplasmanda Antalyaspor ile mücadele edecek. Tek maç usulüne göre oynanacak olan karşılaşmayı kazanan ekip adını çeyrek finale yazdıracak. Peki, Antalyaspor-Beşiktaş maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda?
ANTALYASPOR-BEŞİKTAŞ MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA VE HANGİ KANALDA?
Beşiktaş, Ziraat Türkiye Kupası son 16 turunda yarın Bitexen Antalyaspor'un konuğu olacak.
Corendon Airlines Park Antalya Stadı'nda oynanacak karşılaşma, saat 20.45'te başlayacak.
Mücadele A Spor'dan canlı yayınlanacak.
BEŞİKTAŞ'TA 6 İSİM EKSİK
Beşiktaş'ta tedavileri devam eden Omar Colley, Vincent Aboubakar ve Salih Uçan, Antalya'da görev yapamayacak. Siyah-beyazlı ekipte uzun süreli sakatlığı bulunan Alex-Oxlade Chamberlain ve Amir Hadziahmetovic'in yanı sıra Afrika Uluslar Kupası'nda mücadele eden Demokratik Kongolu futbolcu Arthur Masuaku da kadroda yer alamayacak.
İKİ TAKIMIN KUPA YOLCULUĞU
Kupaya 5. turdan başlayan Beşiktaş, Eyüpspor'u 4-0 mağlup ederek son 16 turuna adını yazdırdı. Bu sezonki kupa serüvenine 3. turdan başlayan Antalyaspor ise ilk maçında 52 Orduspor FK'yi 3-0'la geçti. Bir üst turda Kepezspor'u 6-1 yenen Antalyaspor, 5. turda da Siltaş Yapı Pendikspor'u 2-1 mağlup ederek son 16 turuna yükseldi.
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