NTV.COM.TR’ye geri dön

Antalyaspor - Fenerbahçe maçı ne zaman? Antalyaspor - Fenerbahçe maçı hangi kanalda canlı yayınlanacak?

Trendyol Süper Lig'in 24. haftasında yapılacak Antalyaspor - Fenerbahçe maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda canlı yayınlanacak? Antalyaspor - Fenerbahçe maçı nerede oynanacak? Antalyaspor - Fenerbahçe maçının ilk 11'leri ve oyuncu kadrosu.. Antalyaspor - Fenerbahçe maçı ile ilgili arama motorlarında ve sosyal medyada en çok merak edilen soruların cevapları haberin detayında...

Antalyaspor - Fenerbahçe maçı ne zaman? Antalyaspor - Fenerbahçe maçı hangi kanalda canlı yayınlanacak?
Antalyaspor - Fenerbahçe Maçı Ne Zaman

- Maçı Ne Zaman, Saat Kaçta ve Hangi Kanalda Yayınlanacak?

Antalyaspor - Fenerbahçe maçı 03.02.2024 19:00 tarihinde oynanacak ve beIN SPORTS da canlı yayınlanacak.

Antalyaspor - Fenerbahçe Maçı Nerede Oynanacak?

Antalyaspor - Fenerbahçe maçı Corendon Airlines Park Stadyumu’nda oynanacak.

Antalyaspor - Fenerbahçe Maçının İlk 11'leri ve Oyuncu Kadrosu

Bitexen Antalyaspor: Helton, Güray, Bahadır, Veysel, Erdoğan, Kaluzinski, Safuri, Saric, Larsson, Bytyqi, Buksa

Fenerbahçe: Livakovic, Ferdi, Djiku, Çağlar, Mert Müldür, Krunic, İsmail, Szymanski, Tadic, Cengiz, Dzeko

Antalyaspor - Fenerbahçe Maçının Hakemleri

Antalyaspor - Fenerbahçe maçını orta hakem Volkan Bayarslan yönetecek.

SPOR&SKOR HABERLERİ

DAHA FAZLA GÖSTER

Sayfa Yükleniyor...

;