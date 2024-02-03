Antalyaspor - Fenerbahçe maçı ne zaman? Antalyaspor - Fenerbahçe maçı hangi kanalda canlı yayınlanacak?

Antalyaspor - Fenerbahçe Maçı Ne Zaman, Saat Kaçta ve Hangi Kanalda Yayınlanacak?
Antalyaspor - Fenerbahçe maçı 03.02.2024 19:00 tarihinde oynanacak ve beIN SPORTS da canlı yayınlanacak.
Antalyaspor - Fenerbahçe Maçı Nerede Oynanacak?
Antalyaspor - Fenerbahçe maçı Corendon Airlines Park Stadyumu’nda oynanacak.
Antalyaspor - Fenerbahçe Maçının İlk 11'leri ve Oyuncu Kadrosu
Bitexen Antalyaspor: Helton, Güray, Bahadır, Veysel, Erdoğan, Kaluzinski, Safuri, Saric, Larsson, Bytyqi, Buksa
Fenerbahçe: Livakovic, Ferdi, Djiku, Çağlar, Mert Müldür, Krunic, İsmail, Szymanski, Tadic, Cengiz, Dzeko
Antalyaspor - Fenerbahçe Maçının Hakemleri
Antalyaspor - Fenerbahçe maçını orta hakem Volkan Bayarslan yönetecek.
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