Antalyaspor - Trabzonspor Maçı Ne Zaman? Antalyaspor - Trabzonspor Maçı Hangi Kanalda Canlı Yayınlanacak?

Antalyaspor - Trabzonspor Maçı Ne Zaman, Saat Kaçta ve Hangi Kanalda Yayınlanacak?
Antalyaspor - Trabzonspor maçı 14.01.2024 16:00 tarihinde oynanacak ve beIN SPORTS da canlı yayınlanacak.
Antalyaspor - Trabzonspor Maçı Nerede Oynanacak?
Antalyaspor - Trabzonspor maçı Corendon Airlines Park Stadyumu’nda oynanacak.
Antalyaspor - Trabzonspor Maçının Hakemleri
Antalyaspor - Trabzonspor maçını orta hakem Bahattin Şimşek yönetecek.
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