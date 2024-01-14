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Antalyaspor - Trabzonspor Maçı Ne Zaman? Antalyaspor - Trabzonspor Maçı Hangi Kanalda Canlı Yayınlanacak?

Trendyol Süper Lig'in 20. haftasında yapılacak Antalyaspor - Trabzonspor maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda canlı yayınlanacak? Antalyaspor - Trabzonspor maçı nerede oynanacak? Antalyaspor - Trabzonspor maçının ilk 11'leri ve oyuncu kadrosu.. Antalyaspor - Trabzonspor maçı ile ilgili arama motorlarında ve sosyal medyada en çok merak edilen soruların cevapları haberin detayında...

Antalyaspor - Trabzonspor Maçı Ne Zaman? Antalyaspor - Trabzonspor Maçı Hangi Kanalda Canlı Yayınlanacak?
Antalyaspor - Trabzonspor Maçı Ne Zaman

- Maçı Ne Zaman, Saat Kaçta ve Hangi Kanalda Yayınlanacak?

Antalyaspor - Trabzonspor maçı 14.01.2024 16:00 tarihinde oynanacak ve beIN SPORTS da canlı yayınlanacak.

Antalyaspor - Trabzonspor Maçı Nerede Oynanacak?

Antalyaspor - Trabzonspor maçı Corendon Airlines Park Stadyumu’nda oynanacak.

Antalyaspor - Trabzonspor Maçının Hakemleri

Antalyaspor - Trabzonspor maçını orta hakem Bahattin Şimşek yönetecek.

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