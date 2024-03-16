Arda Güler yılın golünü atıyordu: Orta sahadan çektiği şut direkten döndü

Geçtiğimiz günlerde takımıyla ilk golüne imza atan milli yıldız Arda Güler, Real Madrid formasıyla jeneriklik gole imza atıyordu.

Yılın golüne aday olabilecek bir şut çeken Arda direğe takıldı.

OYUNA YİNE SONRADAN GİRDİ

Real Madrid'in deplasmanda 4-2 kazandığı Osasuna maçının 85. dakikasında oyuna dahil olan Arda, maçın son dakikalarında orta sahadan kaleye bir şut gönderdi.



Direkten dönen top sonrası yedek kulübesi kısa süreli şaşkınlık yaşadı.

"BU BİZİM İÇİN GOLDÜ"

Real Madrid Teknik Direktörü Carlo Ancelotti maç sonu pozisyon hakkında konuştu. Ancelotti, "Arda mı? 19 yaşında bu kadar kendine güvenen çok az futbolcu gördüm. Bunu herkes yapamaz, çok az oyuncu bu sihirli vuruşu deneyebilir. Arda Güler'in orta sahadan vurduğu şutta topun direkten dönmesi önemli değil. Bu bizim için bir goldü." ifadelerini kullandı.

ARDA'NIN ORTA SAHADAN GÖNDERDİĞİ ŞUT