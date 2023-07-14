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Arda Güler'den İspanya'da ilk röportaj: Çok çalışıp formayı alacağım

Real Madrid'e imza attıktan sonra yeni sezon hazırlıklarına başlayan Arda Güler, kulüp televizyonuna ilk röportajını verdi. İspanyol devinin kupalarla dolu müzesinde konuşan 18 yaşındaki yıldız, "Çok çalışıp formayı alacağım" dedi.

Arda Güler'den İspanya'da ilk röportaj: Çok çalışıp formayı alacağım

, 'de rüyasını yaşıyor. Milli yıldız kulüp televizyonuna ilk röportajını, İspanyol devinin müzesindeki 14 Şampiyonlar Ligi kupasının önünde verdi.

Real Madrid'in şampiyonluk kupalarının önünde konuşan Arda Güler, "Az önce de kupaları gördüm inanılmaz hissettiriyor. Real Madrid dünyanın en iyi kulübü. Çok çalışıp formayı alacağım" dedi.

Arda Güler'e İspanyol basını yorumu: "Lionel Messi'yi andırıyor"

Arda Güler'e İspanyol basını yorumu: "Lionel Messi'yi andırıyor"

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18 yaşındaki futbolcu, kendisiyle aynı yaşta kulübe gelen Vinicius Junior ve Rodrigo gibi gelişim göstereceğine inanıyor.

Vinicius Junior ve Rodrigo'yu örnek gösteren Arda, "Ofansif anlamda kendimi göstermek istiyorum. Geldikleri zamanı hatırlıyorum. Ben de 18 yaşında geldim" açıklamasında bulundu.

Arda Güler, Real Madrid'de ilk idmanına çıktı

Arda Güler, Real Madrid'de ilk idmanına çıktı

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Arda Güler'li Real Madrid, ilk hazırlık maçını 23 Temmuz'da oynayacak.

Amerika Birleşik Devletleri turnesine çıkacak Eflatun Beyazlılar, Milan, Manchester United, Barcelona ve Juventus ile karşılaşacak.

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