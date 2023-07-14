Arda Güler'den İspanya'da ilk röportaj: Çok çalışıp formayı alacağım

Arda Güler, Real Madrid'de rüyasını yaşıyor. Milli yıldız kulüp televizyonuna ilk röportajını, İspanyol devinin müzesindeki 14 Şampiyonlar Ligi kupasının önünde verdi.
Real Madrid'in şampiyonluk kupalarının önünde konuşan Arda Güler, "Az önce de kupaları gördüm inanılmaz hissettiriyor. Real Madrid dünyanın en iyi kulübü. Çok çalışıp formayı alacağım" dedi.
18 yaşındaki futbolcu, kendisiyle aynı yaşta kulübe gelen Vinicius Junior ve Rodrigo gibi gelişim göstereceğine inanıyor.
Vinicius Junior ve Rodrigo'yu örnek gösteren Arda, "Ofansif anlamda kendimi göstermek istiyorum. Geldikleri zamanı hatırlıyorum. Ben de 18 yaşında geldim" açıklamasında bulundu.
Arda Güler'li Real Madrid, ilk hazırlık maçını 23 Temmuz'da oynayacak.
Amerika Birleşik Devletleri turnesine çıkacak Eflatun Beyazlılar, Milan, Manchester United, Barcelona ve Juventus ile karşılaşacak.
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