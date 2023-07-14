Arda Güler'den İspanya'da ilk röportaj: Çok çalışıp formayı alacağım

18 yaşındaki futbolcu, kendisiyle aynı yaşta kulübe gelen Vinicius Junior ve Rodrigo gibi gelişim göstereceğine inanıyor.



Vinicius Junior ve Rodrigo'yu örnek gösteren Arda, "Ofansif anlamda kendimi göstermek istiyorum. Geldikleri zamanı hatırlıyorum. Ben de 18 yaşında geldim" açıklamasında bulundu.



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