Arsenal imzaya gidiyor: Declan Rice kararını verdi

İngiltere Premier Lig'de geçtiğimiz sezonun şampiyonluğunu son haftalardaki alınan beraberliklerle kaybeden Arsenal, West Ham United'ın orta sahası Declan Rice'ı kadrosuna katmaya hazırlanıyor.

TEKLİF BONUSLARLA BERABER 120 MİLYON STERLİN



Skysports'un haberine göre, Londra ekibinin Rice'a bonuslarla beraber 120 milyon sterlinlik bir teklif götürdüğü öne sürüldü. Bu teklif, yaklaşık 140 milyon euroya tekabül ediyor.

"TRANSFER YÜZDE 100 BİTTİ"



Muhabir Florian Plettenberg, bugün (14 Temmuz) evrakların imzalanmaya hazır olduğunu ve transferin bugün yüzde 100 biteceğini duyurdu.



Declan Rice, geçtiğimiz sezon West Ham formasıyla 50 resmi maça çıktı. Bu karşılaşmalarda 5 gol atıp 4 asistlik katkı sağladı.



Arsenal, Premier Lig'de sezonun ilk maçına 12 Ağustos'ta kendi sahasında Nottingham Forest karşısında çıkacak.

