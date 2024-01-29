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Arsenal teknik direktörü Mikel Arteta'dan iddialara yanıt

Arsenal'in teknik direktörü Mikel Arteta, sezon sonunda takımdan ayrılacağı yönündeki iddiaları yalanladı. Deneyimli çalıştırıcı "Hiçbir yere gitmiyorum. Çıkan haberlerin hepsi yalan. Şu anda Arsenal'e odaklanmış durumdayım ve burada yapacağımız çok iş var." diye konuştu.

Arsenal teknik direktörü Mikel Arteta'dan iddialara yanıt

FA Cup 4. turunda Nottingham Forest ile arasında oynanacak mücadele öncesinde Teknik Direktör Mikel Arteta açıklamalarda bulundu.

Arteta'nın sezon sonunda Arsenal'den ayrılacağı yönünde iddialar ortaya atılmıştı.

"BURADA YAPACAĞIMIZ ÇOK İŞ VAR"

BBC'nin haberine göre Arteta, "Hiçbir yere gitmiyorum. Çıkan haberlerin hepsi yalan. Şu anda Arsenal'e odaklanmış durumdayım ve burada yapacağımız çok iş var." ifadelerini kullandı.

Arsenal ile olan sözleşmesinin bitmesine 18 ay olduğunu söyleyen Arteta, yönetim kuruluyla iyi bir ilişkisinin olduğunu ve doğru zaman geldiğinde yeni sözleşme görüşmelerini yapacaklarını açıkladı.

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