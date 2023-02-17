NTV.COM.TR’ye geri dön

Arsenal'dan deprem bölgesine 2 TIR yardım malzemesi

İngiltere Premier Lig ekiplerinden Arsenal,  iki TIR yardım malzemesini deprem bölgesine gönderiyor. Londra'daki Türk Hava Yolları (THY), yetkililerine teslim edilen yardım malzemesi, deprem bölgesine ulaştırılacak.

Arsenal'dan deprem bölgesine 2 TIR yardım malzemesi

NTV’yi sosyal medyadan takip edin

Twitter Facebook

İngiltere Premier Lig'de şampiyonluk mücadelesi veren , depremzedeleri unutmadı.

Arsenal Vakfı Başkanı Freddie Hudson tarafından bin 500 adet profesyonel uyku tulumu, kışlık giysi, mont, rüzgar çadırları ve normal çadırlardan oluşan iki TIR yardım malzemesi Turkish Cargo'nun Londra'daki ofisine teslim edildi.

Depremzedelere ulaştırılmak üzere Londra Başkonsolosu Bekir Utku Atahan ve Türk Hava Yolları Londra Müdürü Celal Baykal'a teslim edilen yardım malzemeleri, TK1986 kargo seferiyle pazartesi günü Londra'dan Adana’ya gönderilecek.

SPOR&SKOR HABERLERİ

DAHA FAZLA GÖSTER

Sayfa Yükleniyor...