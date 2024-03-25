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Ashley Cole, Premier Lig Şöhretler Müzesi'ne seçildi

Arsenal ve Chelsea'de de forma giymiş eski futbolcu Ashley Cole, Premier Lig Şöhretler Müzesi'ne dahil edildi.

Ashley Cole, Premier Lig Şöhretler Müzesi'ne seçildi

Eski İngiliz futbolcu Ashley Cole, Şöhretler Müzesi'ne dahil edildi.

Premier Lig'den yapılan açıklamada, ligde Arsenal ile Chelsea formaları giyen ve 3 şampiyonluk yaşayan Cole'un Şöhretler Müzesi'ne seçildiği belirtildi.

Arsenal ve Chelsea ile kazandığı kupaları her zaman hatırladığını belirten Cole, "Alan Shearer, Thierry Henry, Didier Drogba ve Rio Ferdinand gibi isimlerle birlikte Şöhretler Müzesi'nde olmak benim için büyük bir ayrıcalık." ifadesini kullandı.

Premier Lig'de 384 maça çıkan 43 yaşındaki eski sol bek, 2019 yılında aktif futbol kariyerini noktalamıştı.

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