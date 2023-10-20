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Aston Villa'dan Zaniolo açıklaması: Kadro dışı kalacak mı?

İtalya'daki bahis soruşturmasına dahil olan Zaniolo için kulübü Aston Villa yaptığı açıklamada futbolcunun maça çıkabileceğini vurgulanarak, "A takım kadrosuyla normal bir şekilde antrenman yapıyor." ifadelerini kullandı.

Aston Villa'dan Zaniolo açıklaması: Kadro dışı kalacak mı?

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İtalya'da gerçekleştirilen bahis soruşturmasında adı geçen Nicolo Zaniolo'nun durumuyla ilgili Aston Villa açıklama yayınladı.

Açıklamada bonservisi 'da bulunan vZaniolo'nun, İtalyan Futbol Federasyonu'na ve iddia edilen yasa dışı bahis faaliyetlerine ilişkin soruşturma yürüten yetkililere yardımcı olduğu vurgulandı.

Yıldız futbolcunun, konuyla ilgili olarak Aston Villa'nın üst düzey yetkilileriyle de görüştüğü de aktarıldı.

Açıklamada, "Zaniolo, A takım kadrosuyla normal bir şekilde antrenman yapıyor ve bu hafta sonu West Ham United ile oynanacak maç için kadroya girmeye hazır. Devam eden bu süreçte kulüp tarafından başka bir yorum yapılmayacaktır." denildi.

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