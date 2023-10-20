Aston Villa'dan Zaniolo açıklaması: Kadro dışı kalacak mı?

İtalya'da gerçekleştirilen bahis soruşturmasında adı geçen Nicolo Zaniolo'nun durumuyla ilgili Aston Villa açıklama yayınladı.



Açıklamada bonservisi Galatasaray'da bulunan vZaniolo'nun, İtalyan Futbol Federasyonu'na ve iddia edilen yasa dışı bahis faaliyetlerine ilişkin soruşturma yürüten yetkililere yardımcı olduğu vurgulandı.



Yıldız futbolcunun, konuyla ilgili olarak Aston Villa'nın üst düzey yetkilileriyle de görüştüğü de aktarıldı.



Açıklamada, "Zaniolo, A takım kadrosuyla normal bir şekilde antrenman yapıyor ve bu hafta sonu West Ham United ile oynanacak maç için kadroya girmeye hazır. Devam eden bu süreçte kulüp tarafından başka bir yorum yapılmayacaktır." denildi.

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