Asya Kupası Finali'nde Katar ile Ürdün kozlarını paylaşacak

Asya Futbol Konfederasyonu tarafından bu yıl 18'incisi gerçekleştirilen organizasyonun final maçında ev sahibi Katar, Ürdün ile Lusail Stadı'nda saat 18.00'de karşılaşacak. Müsabaka, Spor Smart'tan canlı yayımlanacak.



Yarı final etabında, kupanın son şampiyonu Katar, İran'ı 3-2 yenerken, Ürdün ise Güney Kore'yi 2-0 mağlup ederek tarihinde ilk kez finale yükselme başarısı gösterdi.



KATAR NAMAĞLUP FİNALDE

Katar, A Grubu'nda Çin, Tacikistan ve Lübnan'ı yenerek 3 maçta 3 galibiyetle grup lideri olarak son 16 turuna çıktı.



Son 16 turunda Filistin'i 2-1 mağlup ederek çeyrek finale yükselen Katar, bu turda ise Özbekistan'a normal süresi ve uzatmaları 1-1 biten maçta seri penaltılarla 3-2 üstünlük sağlayarak yarı finale adını yazdırdı.

Yarı finalde ise İran'ı 3-2 yenen Katar, finale geldi.

Organizasyonda çıktığı 6 müsabakadan namağlup ayrılan Katar, bir kez daha finalist olmayı başardı.



GRUBUNU 3. SIRADA TAMAMLAYAN ÜRDÜN, FİNALE KADAR ULAŞTI



Ürdün, E Grubu'nda Güney Kore, Malezya ve Bahreyn ile karşılaşırken, 1 galibiyet, 1 beraberlik, 1 mağlubiyetle 3. sırada son 16 turuna kaldı.

Son 16 turunda Irak'ı 3-2 yenen Ürdün, çeyrek finalde ise Tacikistan'ı 1-0 mağlup ederek adını yarı finale yazdırdı.

Ürdün, yarı finalde Güney Kore'yi 2-0 mağlup ederek tarihinde ilk kez Asya Kupası finaline çıkma başarısı gösterdi.



ŞAMPİYON TAKIM 5 MİLYON DOLAR KAZANACAK



2023 Asya Kupası'nda toplam 14,8 milyon dolar para ödülü dağıtılacak.

Şampiyon olan takım 5 milyon, finalist ise 3 milyon dolar para ödülünün sahibi olacak.

Ayrıca, turnuvaya katılan bütün takımlara 200'er bin dolar verilirken, yarı finalistler ise 1 milyon dolar para ödülüne hak kazandı.



EN BAŞARILI ÜLKE JAPONYA



İlk kez 1956 yılında düzenlenen Asya Kupası'nda Japonya, en başarılı takım olarak dikkati çekiyor.



Japonya; 1992, 2000, 2004 ve 2011 yıllarında kupaya uzanarak toplamda 4 kez şampiyonluk sevinci yaşadı.



Turnuvada Suudi Arabistan ile İran 3, Güney Kore 2, Katar, Avustralya, Irak, Kuveyt ve İsrail ise birer kez şampiyonluğa ulaştı.

