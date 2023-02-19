Attığı golü Atsu'ya adadı

Hollanda 1. Futbol Ligi (Eredivisie) ekiplerinden Ajax'ta forma giyen Ganalı futbolcu Muhammed Kudus, maçta attığı golü, Kahramanmaraş merkezli depremlerde hayatını kaybeden vatandaşı Atakaş Hataysporlu Christian Atsu'ya adadı.



Ligin 22. haftasında Ajax, Amsterdam Arena'da konuk ettiği Sparta Rotterdam'ı 4-0 mağlup ederek zirve yarışındaki iddiasını sürdürdü.



Takımının 84. dakikada frikikten son golünü kaydeden yıldız futbolcu Kudus, formasının içindeki atlete yazdığı "Huzur içinde uyu Atsu." ifadelerini tribüne göstererek Ganalı meslektaşını andı.



Ligde galibiyet serisini dört maça çıkaran Ajax, 46 puanla ikinci sırada yer aldı.