Avrupa Futbol Şampiyonası (EURO 2024) nerede oynanacak, ne zaman başlayacak?

EURO 2024 maçlarının ne zaman başlayacağı ve nerede oynanacağı, binlerce futbolsever tarafından şimdiden araştırılmaya başladı. Avrupa Futbol Şampiyonası'na (EURO 2024) önümüzdeki yıl Almanya ev sahipliği yapacak.



EURO 2024 İLK MAÇ NEREDE OYNANACAK?



Avrupa Futbol Şampiyonası’nın açılış maçının ilk düdüğü 14 Haziran 2024’te çalınacak. İlk maç Bayern Münih'in Münih şehrindeki stadyumunda, 67 bin taraftarın önünde oynanacak.



Final ise 14 Temmuz 2024'de Almanya’nın başkenti Berlin’deki olimpiyat stadyumunda oynanacak.



Turnuva için 16 eyaletin 7’sinde bulunan 10 şehir seçildi. Bunlar Münih (67 bin koltuklu stadyum) ve Berlin’in (70 bin) yanı sıra Köln (47 bin koltuk), Dortmund (66 bin), Düsseldorf (47 bin), Frankfurt (48 bin), Gelsenkirchen (50 bin), Hamburg (50 bin), Leipzig (42 bin) ve Stuttgart (54 bin).



TURNUVAYA KAÇ TAKIM KATILACAK?



24 katılımcı takımdan 20’si Mart ve Kasım 2023 tarihleri arasında oynanacak maçlarda çeşitli eleme gruplarındaki başarılarına göre Avrupa Şampiyonası’ndaki yerlerini alacak. Diğer üç takım 21-26 Mart 2024 tarihleri arasında 12 takımdan oluşan bir play-off turnuvasında elemelere katılacak. Almanya’daki final turnuvası için grup kuraları 2 Aralık 2023’te Hamburg’daki Elbphilarmonie’de çekilecek.