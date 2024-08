Avrupa Ligi maçlarında format nasıl olacak? Kaçıncı olan takımlar gruptan çıkacak?

UEFA Avrupa Ligi'nde 2024-2025 sezonu itibarıyla format değişti ve artık tüm takımlar lig usulüne göre mücadele edecek. Belirlenen kuralara göre, her takım kendi grubundaki 8 takımla mücadele edecek. İşte yeni formatın ayrıntıları.



AVRUPA LİGİ'NDE FORMAT NASIL OLACAK?



Toplam 36 takım lig aşamasına katılacak. Bu turdan başlayan 13 takım, 2024-25 UEFA Avrupa Ligi eleme ve play-off turlarını kazanan 12 takım ve 2024-25 UEFA Şampiyonlar Ligi eleme ve play-off turlarıdan elenen 11 takım olacak.



Lig aşamasında takımlar, 2024 UEFA takım katsayıları'na göre 1-9, 10-18, 19-27 ve 28-36 sıralar olmak üzere 4 torbaya ayrılacak.



Her takım, her torbadan kura ile belirlenen 2 takım ile biri iç sahada biri deplasmanda olmak üzere toplam 8 farklı takımla 4'ünü iç sahada 4'ünü deplasmanda olmak üzere 8 maç oynayacak.



Lig aşamasında aynı ülke takımları birbiriyle karşılaşamayacak.



Lig aşaması sonunda oluşan puan tablosuna göre, ilk 8 sıradaki takım son 16 turuna 9. ile 24. sıralar arasındaki 16 takım eleme aşaması play-off turuna yükselirken son 12 sıradaki takımlar elenecek.