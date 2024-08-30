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Avrupa Ligi maçlarında format nasıl olacak? Kaçıncı olan takımlar gruptan çıkacak?

UEFA Avrupa Ligi maçlarında formatın değişmesiyle birlikte tüm futbolseverler yeni formatı anlamaya çalışıyor. Temsilcilerimiz Fenerbahçe, Galatasaray ve Beşiktaş'ın yer aldığı Avrupa Ligi'nde toplam 36 takım lig aşamasında mücadele edecek. Peki, Avrupa Ligi maçlarında format nasıl olacak? Kaçıncı olan takımlar gruptan çıkacak?

Avrupa Ligi maçlarında format nasıl olacak? Kaçıncı olan takımlar gruptan çıkacak?

Avrupa Ligi'nde 2024-2025 sezonu itibarıyla format değişti ve artık tüm takımlar lig usulüne göre mücadele edecek. Belirlenen kuralara göre, her takım kendi grubundaki 8 takımla mücadele edecek. İşte yeni formatın ayrıntıları.

AVRUPA LİGİ'NDE FORMAT NASIL OLACAK?

Toplam 36 takım lig aşamasına katılacak. Bu turdan başlayan 13 takım, 2024-25 UEFA Avrupa Ligi eleme ve play-off turlarını kazanan 12 takım ve 2024-25 UEFA Şampiyonlar Ligi eleme ve play-off turlarıdan elenen 11 takım olacak.

Lig aşamasında takımlar, 2024 UEFA takım katsayıları'na göre 1-9, 10-18, 19-27 ve 28-36 sıralar olmak üzere 4 torbaya ayrılacak.

Her takım, her torbadan kura ile belirlenen 2 takım ile biri iç sahada biri deplasmanda olmak üzere toplam 8 farklı takımla 4'ünü iç sahada 4'ünü deplasmanda olmak üzere 8 oynayacak.

Lig aşamasında aynı ülke takımları birbiriyle karşılaşamayacak.

Lig aşaması sonunda oluşan puan tablosuna göre, ilk 8 sıradaki takım son 16 turuna 9. ile 24. sıralar arasındaki 16 takım eleme aşaması play-off turuna yükselirken son 12 sıradaki takımlar elenecek.

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