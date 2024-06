Avrupa Şampiyonası son 16 eşleşmeleri nasıl olacak? Euro 2024 eşleşmelerinde son durum

Avrupa Şampiyonası son 16 eşleşmeleri merak konusu oldu. Gruplarını ilk iki sırada tamamlayan takımların yanı sıra en iyi dört grup üçüncüsü de son 16 turuna kalacak. Avrupa Futbol Şampiyonası son 16, çeyrek final, yarı final ve final maçı programı belli oldu. İşte, Avrupa Şampiyonası son 16 eşleşmelerinde son durum...



SON 16 TURU MAÇLARI



Grup maçlarının tamamlanmasıyla beraber, son 16 turu karşılaşmalarına geçilecek.



16 takımın yer alacağı turda takımlar tek maç üzerinden rekabet edecek.



EŞLEŞMELER NASIL OLACAK?



Son 16 turu eşleşmeleri aşağıdaki gibi olacak



1. Maç: A grubu 1.si - C grubu 2.si

2. Maç: A grubu 2.si - B grubu 2.si

3. Maç: B grubu 1.si - A/D/E/F grup 3.sü

4. Maç: C grubu 1.si - D/E/F grup 3.sü

5. Maç: F grubu 1.si - A/B/C grup 3.sü

6. Maç: D grubu 2.si - E grubu 2.si

7. Maç: E grubu 1.si - A/B/C/D grup 3.sü

8. Maç: D grubu 1.si - F grubu 2.si



AVRUPA ŞAMPİYONASI GRUPLARI



A Grubu: Almanya, İskoçya, Macaristan, İsviçre



B Grubu: İspanya, Hırvatistan, İtalya, Arnavutluk



C Grubu: Slovenya, Danimarka, Sırbistan, İngiltere



D Grubu: Fransa, Hollanda, Avusturya, Polonya, Fransa



E Grubu: Belçika, Slovakya, Romanya, Ukrayna



F Grubu: TÜRKİYE, Portekiz, Çekya, Gürcistan,