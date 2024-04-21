Avrupa'da Arda Güler çılgınlığı: 10 kulüpten teklif

Real Madrid'de bu sezon 98 dakika forma şansı bulan Arda Güler buna rağmen İspanyol medyasında en çok konuşulan isimlerden biri.



Milli futbolcu için Real Madrid'e 10 kulüpten teklif geldiği belirtildi.



Sabah'ın As gazetesinden aktardığı habere göre, Sevilla ve Real Betis 19 yaşındaki futbolcu için Real Madrid'e kiralama teklifi sundu.

Ancak Real Madrid, Arda Güler'i Şampiyonlar Ligi'nde oynayan bir takıma kiralamak istiyor.



Bu nedenle milli futbolcunun yeni sezonda Sevilla ve Real Betis'te forma giyme şansı oldukça düşük.



Arda Güler'in ise gelecek sezon Real Madrid kadrosunda yer almak istiyor.