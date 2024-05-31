Aziz Yıldırım: Fenerbahçe’nin banka borçlarını kapatacağım

Fenerbahçe’nin eski başkanı ve yeniden başkan adayı Aziz Yıldırım, seçilmesi halinde Fenerbahçe’nin bankalara olan borçlarının 2 yılda kapatılacağını söyledi.



"KÖPRÜDEN ÖNCE SON ÇIKIŞ"



Ali Koç’un söylediği “Ben olduğum sürece Fenerbahçe’yi şampiyon yapmazlar” açıklaması sonrasında aday olmaya karar verdiğini söyleyen Yıldırım, “Fenerbahçemiz spor kulübü olmaktan dışarı çıktı. Bu seçimde inanıyorum köprüden önce son çıkış” diye konuştu.



Fenerbahçe’nin bankalara faizle beraber 4 milyar lira borcu olduğunu hatırlatan Yıldırım, bu borcu geliştirecekleri projelerle kapatacaklarını belirtti.



Sözcü'ye konuşan Yıldırım, "Devletten satın aldığım Kayışdağı’ndaki 26 dönümlük araziyi yeniden değerleyeceğiz. Geçen sene 2 milyar TL teklif veren vardı, 60-70 milyon dolar. O ikisini değerlendirirsek banka borçlarını kapatırız." dedi.

BİR DÖNEM VURGUSU



Gerekirse kendi cebinden de para koyacağını söyleyen Yıldırım, "İki senede banka borçlarını kapatacağım. Bir dönem yöneteceğim, sonra bırakacağım" ifadelerini kullandı.