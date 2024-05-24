Aziz Yıldırım: Borcu sayıyorlar ama gelirleri bana yazmıyorlar

Fenerbahçe başkan adayı Aziz Yıldırım, Silivri ve Çevre Dernekler Buluşması'nda konuştu.

Yıldırım'ın açıklamalarından öne çıkanlar:

"Borcu sayıyorlar ama gelirleri bana yazmıyorlar. Stadı 100 milyon dolara yaptık, yılda 40 milyon dolar geliyor. Borcu yazıyorsun, onu da bana yaz.



'Şampiyonluk sözü vermiyorum' diyor, 'Ben varken şampiyon yapmayacaklar' diyor. Neden adaysın o zaman? Ben şampiyonluk sözü veriyorum.

"FENERBAHÇE BAŞKANISIN, KÖKÜNÜ KURUT"



İzmir çetesi var. Çeteyi biliyorsun; sen Fenerbahçe başkanısın, kökünü kurut. Ben varken Özgür Yankaya gelemez dedim, 5 yıl gelemedi. Ben gittim, hemen bizim maça verdiler.



Yönetimin yaptıkları iyi şeyler için teşekkürler. Fenerbahçeliler olarak mutlu oluyoruz.



Fenerbahçe en büyüktür. Bunun herkesin farkında olması lazım. Çocuklarımız artık mutlu olmalı, okullarına rahat rahat gitmeli. Biz Fenerbahçe’yi şampiyon yapmaya geliyoruz."