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Aziz Yıldırım'dan Mourinho açıklaması: "Londra'da yüz yüze görüşeceğim"

Fenerbahçe Başkan Adayı Aziz Yıldırım, sosyal medyada yazılanları yalanladı. Yıldırım, "Cumartesi günü Londra’ya gideceğim ve Şampiyonlar Ligi Finali’ni izleyeceğim. Jose Mourinho ile yüz yüze görüşeceğim." açıklamasını yaptı.

Aziz Yıldırım'dan Mourinho açıklaması: "Londra'da yüz yüze görüşeceğim"

Başkan Adayı , ile görüşecek.

Yıldırım, sosyal medyada Londra'ya gitmeyeceği yönündeki haberleri yalanladı.

Aziz Yıldırım yaptığı yazılı açıklamada, "Kongre üyelerimiz ve taraftarlarımızla yaptığım toplantılarda da belirttiğim gibi, cumartesi günü Londra’ya gideceğim ve Şampiyonlar Ligi Finali’ni izleyeceğim. Yine konuşmalarımda ifade ettiğim gibi, Jose Mourinho ile yüz yüze görüşeceğim. Benim ifadelerim dışında, servis edilen manipülatif haberlere itibar edilmemesini kamuoyundan rica ederim." ifadelerini kullandı.

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