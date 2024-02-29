Aziz Yıldırım: Manipülasyonlarına itibar edilmemesini rica ederim

Eski Fenerbahçe Başkanı Aziz Yıldırım, sosyal medyada dolaşıma sokulan kendisine ait olduğu iddia edilen açıklamaları yalanladı.

Yıldırım yaptığı yazılı açıklamada şu ifadelere yer verdi:



"Bugün sosyal medyada yer alan, kaynağı belirsiz, benim ağzımdan çıkmış gibi servis edilmiş, aptalca cümleler içeren ifadeler yalandır.



Benim yaptığım son basın açıklamamdan bu yana herhangi yeni bir açıklamam yoktur. Bu tip dezenformasyon yaratan ifadelerle terbiyesizlik yapılmaktadır. Benim son açıklamam ve açıklamayı paylaştığım mecralar bellidir.



Kendileri söylemek istediklerini benim üzerimden servis edenlerin bu tip manipülasyonlarına itibar edilmemesini rica ederim."