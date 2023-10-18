Bahis soruşturmasında men cezası alan Nicolo Fagioli'nin ifadesi ortaya çıktı

Fagioli sözlerini şöyle sürdürdü:



"Faul sayıları ve sarı kartlar üzerinden oynanan bahisler vardı, bunlar için bana teklifler geldi ancak hiçbirini etik değerlerime uygun olmadığı için kabul etmedim. Bizzat Tonali'nin önerdiği ve bana hesap açtığı iki yasa dışı bahis sitesi üzerinden oynadım.



BORÇLARI 2.7 MİLYON EUROU BULDU



"Gatti'den 40 bin dolar borç istedim fakat ona saat alacağım için paraya ihtiyacım olduğunu söyledim. Çünkü annem tüm banka hesaplarımı bloke ettirmişti. Daha sonra 2022 yılında Dragusin bana 40 bin dolar borç verdi ve Milano'da birkaç adet pahalı Rolex marka saat satın aldım. Kimi zaman saatleri bizzat kendim teslim aldım kimi zamansa bahis oynadığım platformların sahipleri mağazaya giderek saatleri kendileri aldılar.



En kötü dönem, mart ve nisan aylarıydı. Sassuolo maçında hata yaptım ve oyundan çıkarıldım. Oyundan çıkarken, borçlarım yüzünden ağladım. Eylül 2022'de borcum 250 bin euro idi, ardından 2.7 milyon euroya kadar ulaştı. Hiçbir çıkış yolu yoktu. Beni bacaklarımı kırmakla tehdit ettiler.



30 Ekim 2022'deki Torino-Milan maçına bahis oynadım; Milan'ın beraberlik ya da galibiyetine bahis aldım. Torino maçı 2-1 kazandı ve kaybettim. Inter-Real Madrid maçına da bahis oynadım. Ama hiçbir zaman Cremonese ya da Juventus maçlarına bahis oynamadım."

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