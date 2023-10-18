Bahis soruşturmasında men cezası alan Nicolo Fagioli'nin ifadesi ortaya çıktı

Bahis soruşturmasında men cezası alan Nicolo Fagioli bu işe nasıl başladığından, aldığı tehditleri, yüksek borçlarını, yasal takibe takılmamak için pahalı saatler üzerinden oynadığı kuponları tek tek anlattı.
La Gazzetta dello Sport'un ulaştığı savcılık ifadesine göre; "Bir futbolcu olarak çok fazla boş zamanım vardı ve bu boşluk, yaşadığım can sıkıntısını yenmek için kumarın heyecanıyla tanışmamla son buldu. Zaman geçtikçe giderek bir takıntı haline geldi." dedi.
"Yasa dışı bahis oynamaya Tirrenia'da U-21 milli takım kampında başladım. Cremonese'de oynarken annem tedaviye gitmemi tavsiye etti ve birkaç kez gittim." diyen 22 yaşındaki futbolcu "Daha sonra tedavi almadan da bununla başa çıkabileceğim ilüzyonuna kapıldım. Sonraları kendimi istemsizce futbol dahil olmak üzere izlediğim her spor müsabakasında yasa dışı bahis oynar halde buldum. Hatta Serie B ve Lega Pro bile..." dedi.
Fagioli sözlerini şöyle sürdürdü:
"Faul sayıları ve sarı kartlar üzerinden oynanan bahisler vardı, bunlar için bana teklifler geldi ancak hiçbirini etik değerlerime uygun olmadığı için kabul etmedim. Bizzat Tonali'nin önerdiği ve bana hesap açtığı iki yasa dışı bahis sitesi üzerinden oynadım.
BORÇLARI 2.7 MİLYON EUROU BULDU
"Gatti'den 40 bin dolar borç istedim fakat ona saat alacağım için paraya ihtiyacım olduğunu söyledim. Çünkü annem tüm banka hesaplarımı bloke ettirmişti. Daha sonra 2022 yılında Dragusin bana 40 bin dolar borç verdi ve Milano'da birkaç adet pahalı Rolex marka saat satın aldım. Kimi zaman saatleri bizzat kendim teslim aldım kimi zamansa bahis oynadığım platformların sahipleri mağazaya giderek saatleri kendileri aldılar.
En kötü dönem, mart ve nisan aylarıydı. Sassuolo maçında hata yaptım ve oyundan çıkarıldım. Oyundan çıkarken, borçlarım yüzünden ağladım. Eylül 2022'de borcum 250 bin euro idi, ardından 2.7 milyon euroya kadar ulaştı. Hiçbir çıkış yolu yoktu. Beni bacaklarımı kırmakla tehdit ettiler.
30 Ekim 2022'deki Torino-Milan maçına bahis oynadım; Milan'ın beraberlik ya da galibiyetine bahis aldım. Torino maçı 2-1 kazandı ve kaybettim. Inter-Real Madrid maçına da bahis oynadım. Ama hiçbir zaman Cremonese ya da Juventus maçlarına bahis oynamadım."
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