Bakırköy Ata Spor Kulübü dünya ikincisi oldu

Dünya Kulüplerarası Paletli Yüzme Yarışları, Fransa’nın Aix-en Provence kentinde gerçekleşti.
Dünyadan 90 kulübün katıldığı yarışlarda Bakırköy Ata Spor Kulübü, büyük ve genç erkekler kategorisinde birinci ve genel klasmanda dünya ikincisi oldu.
Ata Spor Kulübü'nün organizasyonda bireysel ve takım halinde elde ettiği dereceler şöyle:
Derin Toparlak: bin 500 metre suüstü 1'incilik; 400 metre suüstü 2'ncilik.
Derin Atman: 50 metre dip 2'ncilik.
Adasu Ramazanoğlu: Genç kadınlar 800 metre suüstü 2'ncilik; 400 metre suüstü 2'ncilik.
4x100 Büyük Erkekler'de 3'üncülük: Derin Atman, Yunus Cenkay Yılmaz, Murat Şenel, Derin Toparlak.
4x100 Genç Kızlar Bayrak yarışında 2'ncilik: Görkem İpek Özay, Irmak Doğruel, Sudenaz Gökkaya, Adasu Ramazanoğlu.
4x100 Genç Erkekler Bayrak yarışında 3'üncülük: Ege Kerem Yamanoğlu, Arda Karacabay, Ata Öztürk, Bülent Akgün.
4x100 Mix Gençler Bayrak yarışında 2'ncilik: Arda Karacabay, Görkem İpek Özay, Bülent Akgün, Adasu Ramazanoğlu.
Kulüp antrenörleri Özkan İlhan ile Canberk Babaoğlu, bu başarının artarak devam edeceğini dile getirdiler.
Kulübün su sporlarından sorumlu başkan yardımcısı Tuğba Sezen de, "Kulübümüz ismini ülkemizin kurucusu Mustafa Kemal Atatürk’ten almıştır. Bizim başarılı olmaktan başka bir şansımız yoktur. Sporcularımız ve teknik ekibimiz hep bu bilinçle çalışır, bu bilinçle yarışırlar. Bu yüzden dünyanın dört bir yanında bayrağımızı dalgalandırmaya devam edeceğiz. Antrenörlerimizi ve tüm sporcularımızı gönülden kutluyor ve bizi destekleyen herkese teşekkür ediyoruz. Bununla birlikte tüm müsabaka boyunca kafilemizi yalnız bırakmayan ve tam destek veren Marsilya Başkonsolosumuz Sait Evren Güner’e çok teşekkür ederiz." ifadelerini kullandı.
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