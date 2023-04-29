Banka müdürüne dolandırıcılık suçlaması: 55 milyon dolarlık vurgun

Müştekilere vadettiği miktarları ödemeyen ve yapılan şikayetler sonrası tutuklanan Seçil Erzan'ın elde ettiği paraların yurt dışına çıkarılma ihtimali üzerinde duran ekipler, şüpheliyle birlikte hareket ettikleri değerlendirilen 5 zanlının, olay tarihlerinde çok kez yurt dışına giriş çıkış yaptığını belirledi.



Çalışmalarını tamamlayan ekipler, İstanbul, Edirne ve Tekirdağ'da düzenlenen eş zamanlı operasyonda 5 zanlıyı yakaladı.



Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen şüphelilerden 3'ü tutuklanırken 2'si adli kontrol hükümleri uygulanarak serbest bırakıldı.

DENİZBANK'TAN AÇIKLAMA

Denizbank da, Levent Büyükedere Şubesi Müdürü'nün karıştığı olaya ilişkin açıklama yaptı.



Açıklamada 7 Nisan'da bankaya ilk şikayetin ulaştığını ve bunun üzerine inceleme başlatıldığı, 10 Nisan'da raporun İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı'na verildiği ve Seçil Erzan'ın aynı gün gözaltına alındığı belirtildi.



Belgelerin sahte olduğunu açıklayan DenizBank, "Seçil Erzan tarafından düzenlendiği iddia edilen, mevzuatta karşılığı olmayan, afaki tutarlar içeren, ödeme taahhüdü bulunmayan, ajanda yaprağına ya da düz A4 kağıda yazılan bir kısım dokümanlardır" ifadelerini kullandı.



Açıklamada, "Sistem tamamen bankamız ve şubelerimiz dışında kişiler tarafından kurulmuş bir yapılanmadır" denildi.

