DenizBank'tan "dolandırıcılık yaptığı iddia edilen şube müdürü"ne ilişkin açıklama

DenizBank'tan yapılan açıklamada, 7 Nisan'da bankaya ulaşan ilk şikayet üzerine teftiş kurulunca Seçil E. hakkında inceleme başlatıldığı, aynı gün İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığına suç duyurusunda bulunulduğu, söz konusu kişiye ulaşılamaması dolayısıyla DenizBank tarafından Seçil E. için yurt dışına çıkma yasağı talep edildiği, düzenleyici ve denetleyici kurumun da bilgilendirildiği anlatıldı.



Teftiş kurulunca yapılan inceleme ve değerlendirmeler neticesinde Seçil E'nin tutuklanmasından önce iddia sahiplerinin 18 kişiden oluşan önemli bir bölümünün ifadelerine başvurulduğu belirtilen açıklamada, "10 Nisan'da ön inceleme raporumuz İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığına iletilmiş ve Seçil E, 'nitelikli dolandırıcılık' suçuyla aynı gece gözaltına alınmış, akabinde tutuklanmıştır." bilgisi paylaşıldı.



Açıklamada, bu süreçte iddia sahiplerinin veya vekillerinin, basına verdikleri çoğunlukla gerçeği yansıtmayan beyan ve ifadeler üzerine kamuoyuna açıklama yapılması kararı alındığı belirtilerek, şunlar kaydedildi:



"Bugün itibarıyla teftiş kurulumuzun yaptığı inceleme sonuçlanmış ve kapsamlı inceleme raporu, tüm ekleriyle İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığına; eş zamanlı olarak inceleme raporunun birer sureti ilgili denetleyici ve düzenleyici kuruluşlara teslim edilmiştir. 28 kamera ile 7 gün 24 saat izlenen Levent Büyükdere Şubemizin kayıtları, İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığına sunulmak üzere mali polise; Seçil E'nin kullandığı bilgisayar da İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığına sunulmak üzere mali polise teslim edilmiştir."



"BİZİ TAKİBEN BAŞVURAN SAYISI SADECE 3'TÜR"



Açıklamada, bu hususlara ilave olarak son birkaç gündür basın yayın organlarında yer alan ve gerçeğe dayanmayan iddialara cevaben, kamuoyunun doğru şekilde bilgilendirilmesi için bazı hususları paylaşma zarureti doğduğu bildirildi.



Tüm bankaların teftiş kurullarının iletilen her şikayette, Bankacılık Kanunu ve ilgili mevzuattan kaynaklanan zorunluluk gereği gerekli incelemeyi başlattığı anlatılan açıklamada, şu ifadeler yer aldı:



"Şikayete konu personelin ifadesine başvurulur. Bu çerçevede, bankamız teftiş kurulu da konuyla ilgili kişilerin ifadesine başvurmuş ve rapor düzenlemiştir. İlgili raporu düzenleyip savcılığa sunabilmek amacıyla Seçil E'nin ifadesi, 9 Nisan'da alınıp, 10 Nisan'da ön inceleme raporuyla savcılığa iletilmiştir. Bankamıza yapılan şikayetlerde, konunun bir an önce açıklığa kavuşturulması maksadıyla yönlendirmemize rağmen, zarar gördüğünü iddia eden kişilerden pek çoğu bugüne kadar savcılık başvurusunda bulunmamıştır. Bizi takiben gerçekleşen başvuru sayısı bugün itibarıyla sadece üçtür."



"SİSTEM TAMAMEN BANKAMIZ VE ŞUBELERİMİZ DIŞINDA KURULMUŞ"



Levent Büyükdere Şubesi'nin diğer şubelerde de olduğu üzere 20'nin üzerinde kamerayla izlendiği kaydedilen açıklamada, nakit teslimlerine ilişkin banka sistemi tarafından üretilen herhangi bir belgenin bugüne kadar taraflarına sunulmadığı bildirildi.



Açıklamada, Seçil E. tarafından hazırladığı iddia edilen belgelere ilişkin de şu değerlendirmede bulunuldu:



"Resmi olduğu iddia edilen belgeler, bankacılık sisteminin kayıtlarına dayanarak üretilmediği gibi, Seçil E. tarafından düzenlendiği iddia edilen, mevzuatta karşılığı olmayan, afaki tutarlar içeren, ödeme taahhüdü bulunmayan, ajanda yaprağına ya da düz A4 kağıda yazılan bir kısım dokümanlardır. İddia sahiplerinin çok önemli bir bölümü ise bankamıza hiçbir evrak sunmamıştır. Bazı iddia sahipleri ise şubelerimizdeki hesaplarından çektikleri paraları, şikayetçiler arasında ismi geçen birinin adıyla anılan fona katılmak üzere, alışveriş merkezi, restoran ve kafe gibi yerlerde elden teslim etmişlerdir. Kısaca, sistem tamamen bankamız ve şubelerimiz dışında, kişiler tarafından kurulmuş, şikayetçilerden birinin adıyla anılan farklı bir yapılanmadır."



"İDDİA SAHİPLERİ BANKACILIK İŞLEMLERİNİN NASIL ÇALIŞTIĞINA YÖNELİK YETERLİ BİLGİYE SAHİP"



Açıklamada, iddia sahibi kişilerin tamamının, bankacılık işlemlerinin nasıl çalıştığına yönelik yeterli bilgi ve donanıma sahip nitelikli yatırımcılar olduğuna işaret edilerek, bu kişilerin bankanın yatırım ürünlerini yakinen bildiği, varlıklarını şubelerin yanı sıra internet bankacılığı, mobil bankacılık, telefon bankacılığı ve kendilerine düzenli olarak iletilen varlık ekstreleri üzerinden takip edebildiği aktarıldı.



Yatırımcıların, her türlü fonun da içinde olduğu tüm yatırım ürünlerini e-Devlet veya Merkezi Kayıt Kuruluşu üzerinden, dünyanın her yerinden sorgulayabildiği vurgulanan açıklamada, şunlar kaydedildi:



"Bir önceki açıklamamızda da duyurduğumuz üzere bankalar, kanunla kurulmuş ve bu kanun çerçevesinde düzenli olarak denetlenen itibar ve güven müesseseleridir. Basına yansıyan ve asılsız suçlamalar içeren bu beyanatlara, tabi olduğumuz mevzuat ve bankacılık etiği gereği ayrıntılı ve isim vererek cevap vermiyoruz. Diğer yandan bilinçli ve kasıtlı olarak bankamız ve yöneticilerimizin ismi öne çıkarılarak yapılan haberler, 5411 sayılı Bankacılık Kanunu'nun 74. maddesi anlamında banka itibarını zedeleyecek asılsız haber niteliğinde olduğundan, 'Banka İtibarının Zedelenmesi' suçu da işlenmektedir. Bu konudaki her türlü kanuni hakkımızı kullanacağımızı da kamuoyuna bildiririz."



SEÇİL E. "SAHTECİLİK" VE "DOLANDIRICILIK"TAN TUTUKLANMIŞTI



DenizBank'ın Levent Büyükdere Şubesi Müdürü Seçil E'nin, Fatih Terim ve bir iş insanının da aralarında bulunduğu çok sayıda kişiyi bankanın özel fonu aracılığıyla dolandırdığı yönünde yapılan şikayetler üzerine İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığınca soruşturma başlatılmıştı.



Savcılığın talimatıyla ikametinde gözaltına alınan banka şube müdürü Seçil E, çıkarıldığı hakimlikçe "resmi belgede sahtecilik" ve "dolandırıcılık" suçlarından tutuklanmıştı.