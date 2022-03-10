Barcelona – Galatasaray UEFA Avrupa Ligi son 16 turu mücadelesi saat kaçta, hangi kanalda? (İlk 11'ler)

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Galatasaray UEFA Avrupa Ligi son 16 turu eşleşmelerinde İspanya’nın Barcelona takımıyla eşleşti.



Çıktığı Avrupa Ligi maçlarında yenilgi yüzü görmeyen ve grubundan namağlup lider olarak çıkan Galatasaray, Barcelona ile çift maç usulü olacak şekilde son 16 turunda mücadele edecek.



Deplasman golünün geçerli olmadığı organizasyonda takımlar toplam atılan gol sayısı üzerinden tur atlamaya çalışacak.



Daha önce 8 kez karşılaşan iki takım arasında Galatasaray’ın 1, Barcelona’nın 5 galibiyeti bulunurken 2 maçta berabere kaldı.



BARCELONA-GALATASARAY UEFA AVRUPA LİGİ SON 16 TURU MÜCADELESİ SAAT KAÇTA HANGİ KANALDA?



UEFA Avrupa Ligi son 16 turu Barcelona – Galatasaray eşleşmesi 10 Mart Perşembe günü saat 23.00’te (TSİ) oynanacak. Mücadele Exxen platformundan naklen yayınlanacak.

Karşılaşmayı Fransız hakem Benoit Bastien ﻿yönetecek.



İKİ TAKIMDAKİ EKSİKLER



Ev sahibi takımda Sergi Roberto, Samuel Umtiti, Ansu Fati ve Álex Balde sakatlıkları sebebiyle forma giyemezken, Daniel Alves’in organizasyonda oynama izni bulunmuyor. Gavi ise sarı kart cezalısı olduğu için forma giyemeyecek.



Temsilcimiz Galatasaray’da ise sakat veya cezalı oyuncu bulunmuyor.

KAMP KADROSU BELLİ OLDU

Sarı kırmızılılar, Barcelona maçı kamp kadrosunu açıkladı. Gözünden yaşadığı sakatlıktan dolayı adı UEFA listesine alınmayan Omar Elabdellaoui de kafileye dahil edildi.

Galatasaray'ın kamp kadrosu şu isimlerden oluşuyor:

Fernando Muslera, Omar Elabdellaoui, Taylan Antalyalı, Alpaslan Öztürk, Patrick van Aanholt, Kerem Aktürkoğlu, Ryan Babel, Mustafa Muhammed, İsmail Çipe, Erick Pulgar, Bafetimbi Gomis, Ömer Bayram, Olimpiu Morutan, Berkan Kutlu, Işık Kaan Arslan, Victor Nelsson, Inaki Pena, Alexandru Cicaldau, Marcao Teixeira, Barış Alper Yılmaz, Emre Kılınç, Halil Dervişoğlu, Semih Kaya, Sofiane Feghouli, Sacha Boey.

İLK 11’LER



BARCELONA: Marc-Andre Ter Stegen, Jordi Alba, Ronald Araujo, Eric Garcia, Sergino Dest, Frenkie de Jong, Nicolas Gonzalez, Pedri Gonzalez, Memphis Depay, Adama Traore, Ferran Torres



GALATASARAY: Pena, Boey, Nelsson, Marcao, Van Aanholt, Taylan, Berkan, Feghouli, Babel, Kerem, Mohamed

"GALATASARAY AÇISINDAN BU KADARI FAZLA OLDU"