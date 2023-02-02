Başakşehir, Kayseri'de kayıp

Süper Lig'in 22. haftasında Yukatel Kayserispor, sahasında Medipol Başakşehir ile karşılaştı.



Ev sahibi ekip mücadeleyi 49. dakikada Ali Karimi'nin golüyle 1-0 kazandı.



Başakşehir'de Mesut Özil, tam 320 gün sonra ilk kez bir Süper Lig maçına ilk 11'de başladı.



Başakşehir'i sahasında konuk ettiği son 3 maçta gol yemeden kazanan Kayserispor, rakibinin 2 maçlık galibiyet serisini sona erdirmiş oldu.



Kayserispor, puanını 32'ye yükseltirken; Başakşehir ise 40 puanda kaldı.



Süper Lig'in 23. haftasında Yukatel Kayserispor, deplasmanda Giresunspor ile karşılaşacak. Başakşehir ise aynı haftada Alanyaspor'a kounk olacak.



MAÇTAN ÖNEMLİ DAKİKALAR



2. dakikada Onur Bulut'un pasında topla buluşan Emrah Başsan'ın sağ çaprazdan kaleye gönderdiği sert şutta meşin yuvarlak sol taraftan auta gitti.



8. dakikada Kayserispor atağında sol kanattan Mane'nin ortasına ön direğe koşu yapan Gökhan Sazdağı'nın kafa vuruşunda top az farkla auta gitti.



13. dakikada rakip yarı alanın ortalarından Ömer Ali Şahiner'in ceza sahasına gönderdiği topa rakiplerinin arasından yükselen Duarte'nin kafa vuruşunda meşin yuvarlak üstten auta gitti.



45+4. dakikada hızlı gelişen Başakşehir atağında sol çaprazdan Serdar Gürler'in kaleye gönderdiği sert şutta meşin yuvarlak sağ kale direğinin dibinden auta gitti.



Karşılaşmanın ilk devresi golsüz eşitlikle tamamlandı.



49. dakikada Kayserispor öne geçti. Sağ kanattan gelişen Kayserispor atağında Gökhan Sazdağı'nın çizgiye inerek kaleye paralel ortasında altı pas içerisin topla buluşan Ali Karimi meşin yuvarlağı ağlarla buluşturdu: 1-0



56. dakikada Deniz Türüç'ün pasında topla buluşan Berkay Özcan'ın sağ çaprazdan kaleye gönderdiği sert şutta meşin yuvarlak uzak direkten auta gitti.



58. dakikada Biglia'nın pasında topla buluşan Lima yaklaşık 30 metreden sol ayağı ile sağ çaprazdan kaleye gönderdiği sert şutta, kaleci Bilal Beyazıt uzak köşeye yönelen meşin yuvarlağı kornere çeldi.



89. dakikada sol kanattan Caner Erkin'in ortasında savunmaya aşan topa altı pasın sağ çaprazından gelişine vuran Karzev'in şutunda meşin yuvarlak üst direğe çarparak oyun alanına döndü. Oluşan karanbolde top kaleci Bilal Beyazıt'ta kaldı.



Karşılaşma ev sahibi Kayserispor'un 1-0 üstünlüğüyle sona erdi.

