Galatasaray Ekmas, Türk Telekom karşısında deplasmanda galip geldi.



Karşılaşmanın ilk periyoduna iyi başlayan Türk Telekom, 15-0'lık seri yakalayarak mücadelenin ilk 5 dakikasını 19-5 önde geçti.

Etkili oyununu sürdüren Türk Telekom, ilk çeyreği 30-21 önde tamamladı.

İkinci periyodun başlarında daha etkili oynayan Galatasaray Ekmas, 12. dakikada farkı 4 sayıya (32-28) indirdi.

Geri kalan dakikalarda her iki takımda karşılıklı sayılar bulurken, son dakikaları daha iyi oynayan Galatasaray Ekmas, soyunma odasına 51-49 önde gitti.



Üçüncü periyoda 7 sayılık (51-58) seriyle başlayan Galatasaray Ekmas'a, Türk Telekom 7 sayıyla karşılık verirken mücadelenin 25. dakikası 58-58 eşitlikle geçildi. Bu dakikadan sonra dış atışlarda etkinliği artıran konuk ekip, 28. dakikayı 66-59 önde geçerken, mücadelenin üçüncü çeyreği Galatasaray Ekmas'ın 70-65 üstünlüğüyle sona erdi.



Final periyoduna her iki takım da karşılıklı sayılar bularak başlarken, konuk ekip, mücadelenin 35. dakikasını 81-78 önde geçti. İki takım da hücumda etkili oyununu sürdürürken, son dakikaya kadar çekişmeli geçen mücadeleyi Galatasaray Ekmas, 92-90 kazandı.

MAÇTAN NOTLAR

Salon: Ankara

Hakemler: Mehmet Şahin, Alper Altuğ Köselerli, Nazlı Çisil Güngör

Türk Telekom: İsmail Cem Ulusoy 10, Wallace 27, Palmer 15, Yiğitcan Saybir 21, Enoch 11, Brown, Okben Ulubay 6, Jones

Galatasaray Ekmas: Bost 5, Prepelic 23, Göksenin Köksal 2, Sadık Emir Kabaca 6, Mccormack 21, Karahan Tuan Efeoğlu 4, İsmet Akpınar 5, Halilovic 2, Yeboah 17, Buğrahan Tuncer 7

1. Periyot: 30-21

Devre: 49-51

3. Periyot: 65-70

5 faulle oyundan çıkan: 33.20 Jones (Türk Telekom)