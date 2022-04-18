Basketbol THY Avrupa Ligi'nde play-off heyecanı başlıyor

Basketbol THY Avrupa Ligi'nde 2021-2022 sezonu play-off maçları yarın başlayacak. Son şampiyon Anadolu Efes, yarın İtalya temsilcisi AX Armani Exchange Milan ile deplasmanda karşılaşacak.

Haberler - Anadolu Ajansı 18.04.2022 - 14:44

Basketbol THY Avrupa Ligi'nde play-off heyecanı başlıyor

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THY Avrupa Ligi'nde sezonun play-off karşılaşmaları yarın yapılacak 2 karşılaşmayla başlayacak.

Yarın oynanacak iki maçta play-off'a kalan ve normal sezonu 6. sırada bitiren son şampiyon , 3. sıradaki İtalya temsilcisi AX Armani Exchange Milan ile deplasmanda karşılaşırken, normal sezonu lider tamamlayan Barcelona (İspanya) ise 8. sıradaki Bayern Münih'i (Almanya) konuk edecek.

Normal sezonu 4. bitiren İspanya ekibi Real Madrid, 5. sıradaki Maccabi Playtika (İsrail) ile Dörtlü Final'e kalabilme mücadelesi verirken, 2. olan Olympiakos (Yunanistan) ise play-off'ta 7. sıradaki Monaco'yla (Fransa) karşılaşacak. Bu iki maç ise çarşamba günü oynanacak.

Ligde play-off karşılaşmaları, 19 Nisan-4 Mayıs tarihlerinde oynanacak.

Barcelona, Olympiakos, AX Armani Exchange Milan ve Real Madrid, play-off eşleşmelerinde saha ve seyirci avantajına sahip olacak.

İlk iki karşılaşmalar bu takımların sahasında oynanacak. Eşleşmelerde 3 galibiyete ulaşan taraf, adını 19-21 Mayıs'ta Sırbistan'ın başkenti Belgrad'da oynanacak Dörtlü Final'e yazdıracak.

THY Avrupa Ligi'nde 2021-2022 sezonunun play-off eşleşmeleri şu şekilde oluştu:

Barcelona-Bayern Münih

Olympiakos-Monaco

AX Armani Exchange Milan-Anadolu Efes

Real Madrid-Maccabi Playtika

NBA VE EUROLEAGUE'DE PLAY-OFF ZAMANI

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