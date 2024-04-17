Bayern Münih-Arsenal maçı saat kaçta, hangi kanalda ve şifresiz mi? (UEFA Şampiyonlar Ligi)

UEFA Şampiyonlar Ligi çeyrek final rövanş maçında Bayern Münih sahasında İngiliz ekip Arsenal ile zorlu bir maça çıkacak. Deplasmanda oynadığı ilk maçta 2-2 berabere kalarak saha avantajını eline geçiren Bayern Münih, bu akşam rakibi karşısında üstünlük kurup, Şampiyonlar Ligi'nde yarı finale çıkmak istiyor. Peki, Bayern Münih-Arsenal maçı saat kaçta, hangi kanalda ve şifresiz mi?



BAYERN MÜNİH-ARSENAL MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA VE HANGİ KANALDA?



UEFA Şampiyonlar Ligi çeyrek final turu rövanş maçında Bayern Münih 17 Nisan Salı günü Arsenal ile karşı karşıya gelecek.



Saat 22.00'da Allianz Arena'da oynanacak olan mücadele, Exxen'den canlı olarak yayınlanacak.



KAZANAN TAKIM YARI FİNALE ÇIKACAK



Oynanan ilk maçta 2-2 berabere kalan Bayern Münih ve Arsenal, bu akşam galibiyet için sahada yer alacak. Mücadeleyi her türlü galibiyetle kazanan ekip, yarı final biletini almış olacak.



Mücadelenin berabere bitmesi halinde ise maç uzayacak ve yine eşitlik bozulmazsa seri penaltı atışlarına geçilecek.