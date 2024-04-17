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Bayern Münih-Arsenal maçı saat kaçta, hangi kanalda ve şifresiz mi? (UEFA Şampiyonlar Ligi)

Bayern Münih, UEFA Şampiyonlar Ligi çeyrek final turu rövanş maçında sahasında İngiltere'nin güçlü ekibi Arsenal ile heyecan dolu bir maça çıkacak. Oynanan ilk maçta deplasmanda Arsenal ile 2-2 berabere kalan Bayern Münih, bu akşam sahasında kazanıp adını yarı finale yazdırmak istiyor. Peki, Bayern Münih-Arsenal maçı saat kaçta, hangi kanalda ve şifresiz mi?

Bayern Münih-Arsenal maçı saat kaçta, hangi kanalda ve şifresiz mi? (UEFA Şampiyonlar Ligi)

çeyrek final rövanş maçında Bayern Münih sahasında İngiliz ekip ile zorlu bir maça çıkacak. Deplasmanda oynadığı ilk maçta 2-2 berabere kalarak saha avantajını eline geçiren Bayern Münih, bu akşam rakibi karşısında üstünlük kurup, Şampiyonlar Ligi'nde yarı finale çıkmak istiyor. Peki, Bayern Münih-Arsenal maçı saat kaçta, hangi kanalda ve şifresiz mi?

BAYERN MÜNİH-ARSENAL MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA VE HANGİ KANALDA?

UEFA Şampiyonlar Ligi çeyrek final turu rövanş maçında Bayern Münih 17 Nisan Salı günü Arsenal ile karşı karşıya gelecek.

Saat 22.00'da Allianz Arena'da oynanacak olan mücadele, Exxen'den canlı olarak yayınlanacak.

KAZANAN TAKIM YARI FİNALE ÇIKACAK

Oynanan ilk maçta 2-2 berabere kalan Bayern Münih ve Arsenal, bu akşam galibiyet için sahada yer alacak. Mücadeleyi her türlü galibiyetle kazanan ekip, yarı final biletini almış olacak.

Mücadelenin berabere bitmesi halinde ise maç uzayacak ve yine eşitlik bozulmazsa seri penaltı atışlarına geçilecek.

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