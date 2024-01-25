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Bayern Münih, Boey için resmi görüşmelere başladı

Galatasaray'da Sacha Boey'in transferi için Bayern Münih ile resmi görüşmelere başlandı. Alman devine transfer olmak isteyen Boey, sarı-kırmızılıların kolaylık sağlamasını istiyor.

Bayern Münih, Boey için resmi görüşmelere başladı

'da ismi Alman deviyle anılan Sacha Boey için Bayern Münih ile resmi görüşmelere başlandı.

İLK TEKLİF 20 MİLYON EURO 

Alman ekibi, ilk etapta bonuslarla 20 milyon euroyu bulan bir teklifte bulundu.

GALATASARAY 25 MİLYON EURO TALEP ETTİ

Galatasaray ise Bayern Münih'in teklifine karşı 25 milyon euro ve sonraki satıştan pay talep etti.

BOEY KOLAYLIK SAĞLANMASINI İSTİYOR

Taraflar arasındaki görüşmeler sürerken, Alman devinde forma giymek isteyen ve kişisel şartlarda anlaşmaya varan Boey, Galatasaray'dan kendisine kolaylık sağlanmasını bekliyor.

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