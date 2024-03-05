Bayern Münih-Lazio maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda?

Avrupa futbolunun kulüp düzeyindeki en önemli turnuvasının son 16 turunda rövanş karşılaşmalarında heyecan start alıyor. Haftanın dikkat çeken maçında Bayern Münih ile Lazio çeyrek finale çıkmak için mücadele edecek. Bu akşam yapılacak maçın saati ve yayıncı kanalı da belli oldu. İşte, Bayern Münih-Lazio maçı hakkında bilgiler...



BAYERN MÜNİH-LAZİO MAÇI SAAT KAÇTA VE HANGİ KANALDA?



Şampiyonlar Ligi son 16 turu rövanş karşılaşmasında Bayern Münih, Lazio’yu sahasında bu akşam ağırlayacak.



Bayern Münih-Lazio mücadelesi 23.00’da başlayacak. Müsabaka, Exxen üzerinden canlı yayınlanacak.



ÇEYREK FİNAL MAÇLARI NE ZAMAN?



"Devler Ligi"nde çeyrek finale yükselen takımlar, 5-6 ve 12-13 Mart tarihlerindeki rövanş karşılaşmaları sonunda belli olacak.



Organizasyonda çeyrek ve yarı final eşleşmeleri, 15 Mart Cuma günü İsviçre'nin Nyon kentindeki kura çekimiyle belirlenecek.