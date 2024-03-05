Bayern Münih'ten Xabi Alonso hamlesi: İlk görüşmeler olumlu

Bundesliga'da Bayer Leverkusen ile sezona damga vuran teknik direktör Xabi Alonso için yeni bir iddia ortaya atıldı.

Sky Sports'un haberine göre, Bayern Münih'in kırmızı-siyahlıların teknik direktörü Xabi Alonso ile sezon sonunda Thomas Tuchel'in yerine geçmesi için görüşmelere başladığı öne sürüldü.

İLK GÖRÜŞMELER OLUMLU

Liverpool'un da ilgilendiği belirtilen Xabi'nin Bavyera ekibinin tercih ettiği aday olduğu ve ilk görüşmelerde olumlu bir sinyal aldıkları kaydedildi.

MALİYETİ BELLİ OLDU

Sözleşmesindeki yaklaşık 15 milyon euroluk sabit çıkış maddesi 2025 yazına kadar devreye girmeyeceği için 42 yaşındaki oyuncu bu yaz Bayern'e 15 milyon euro ile 25 milyon euro arasında bir fiyata mal olabilir.

Bayern Şubat ayında sezon sonunda Tuchel ile yollarını ayıracaklarını doğrulamıştı. Takımı şu anda Bundesliga'da Leverkusen'in 10 puan gerisinde ve Şampiyonlar Ligi son 16 turu ilk ayağında Lazio'ya 1-0 mağlup oldu..

Xabi Alonso'nun öğrencileri ise bu sezon çıktığı 34 resmi maçta da mağlubiyet yüzü görmedi.