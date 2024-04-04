Beşiktaş, Başakşehir'e konuk olacak: Muhtemel 11

Beşiktaş, Başakşehir'e konuk olacak.
Fatih Terim Stadı'ndaki mücadele saat 20.30'da başlayacak.
Son üç maçını kaybeden Beşiktaş, Süper Lig'deki üçüncülük yarışında maç eksiğiyle Trabzonspor'un 6 puan gerisinde.
Siyah beyazlıların 4 puan arkasındaki Başakşehir ise kazanarak Avrupa potasına yaklaşmayı hedefliyor. Karşılaşmayı hakem Zorbay Küçük yönetecek.
MUHTEMEL 11
Rams Başakşehir: Muhammed, Dubois, Hamza, Opoku, Lima, Onur, Aleksic, Berkay, Figueiredo, Davidson, Piatek
Beşiktaş: Mert, Svensson, Necip, Colley, Emrecan, Al Musrati, Gedson, Muçi, Ghezzal, Rashica, Semih
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