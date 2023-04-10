Beşiktaş Başkanı Ahmet Nur Çebi: Ligin bu şekilde tescil edilmesi adil değil

Beşiktaş Kulübü Başkanı Ahmet Nur Çebi, Türkiye Futbol Federasyonunun (TFF) Gaziantep FK ve Atakaş Hatayspor'un Spor Toto Süper Lig'den çekilmesinin ardından verdiği kararı eleştirirken, TFF Başkanı Mehmet Büyükekşi'nin açıklamalarına tepki gösterdi.



"UEFA'YA GİDECEĞİM"



Siyah-beyazlı kulübün Vodafone Park'ta basın mensuplarına verdiği iftarda sohbet toplantısı gerçekleştiren Çebi, "Biz bu işin sonuna kadar gideceğiz. Ligin bu şekilde tescil edilmesini doğru bulmuyoruz. Adil ve adaletli olduğunu düşünmüyoruz. UEFA'da bu hususun tarifi var. TFF de geçmişteki kararlara göre karar aldı. Lig başlamadan önce böyle bir karar alırsanız, bunu yönetmeliğe yazarsanız kimsenin itirazı olamaz. Ben deplasmanda 2 maç fazla oynayacağım, rakibim kendi sahasında oynayacak. Kendi sahasında oynamak her zaman avantajdır. Bu kararla ilgili UEFA'ya gideceğim." diye konuştu.

"BASKIYLA FİKİR DEĞİŞTİRMELERİ HİÇ HOŞ OLMADI"



Kulüpler Birliği Vakfında kararın değişmesi için çekimser kalan kulüplere baskı yapıldığını savunan Çebi, şunları kaydetti:



"İlk başta maçlar oynanmamış kabul edilsin diyen 7 kulüp vardı. Sonra bizim gibi düşünenler 6'ya düştü. Kasımpaşa fikrini değiştirdi. Aksi görüş böylece 7'ye çıktı. 5 de çekimser vardı. Şu anki sistem için 5 kulübü arayarak fikir değiştirttiler. Bunu demokratik bulmuyorum. Kulüpler Birliğinin yazısının değiştirilmiş haliyle federasyon başkanı açıklama yapmıştır. Baskıyla fikir değiştirmeleri, çekimser kararlarını değiştirmeleri hiç hoş olmadı."



"FENERBAHÇE VE GALATASARAY'I DÜŞÜNEREK BU KARARI VERDİLER"



Kararın Fenerbahçe ve Galatasaray'ın durumu göz önünde bulundurularak verildiğini iddia eden Çebi, "Tabloyu önlerine aldılar. Kimler etkileniyor diye baktılar. Fenerbahçe ve Galatasaray'ın olumlu etkileneceğini düşünerek bu kararı verdiler. Cesaretleri varsa bizim istediğimiz kararı versinler, o zaman görürüz." diye konuştu.



"BÜYÜKEKŞİ'NİN İFADESİ YAKIŞIKSIZ"



TFF Başkanı Mehmet Büyükekşi'nin açıklamalarına tepki gösteren Çebi, "Bu kararın oldu bittiye getirildiğini ve iyi niyetli olmadığını düşünüyoruz. Kulüpler Birliğinde laf olsun diye konuşulup ardından bu kararın çıkarılmasını art niyetli buluyoruz. Büyükekşi'nin 'Kamuoyunu meşgul etmeyin' ifadesi yakışıksızdır. Senin kamuoyu dediğinin üçte biri zaten Beşiktaşlı. Konuyu kapatın falan diye dikte edemezsiniz. Burası Beşiktaş." dedi.



"TAHKİM BENİM İÇİN GEÇERSİZ"



Karar alınmadan önce yazılı itirazda bulunduklarını aktaran Çebi, karar sonrası Tahkim Kuruluna neden gidilmediğiyle ilgili konuya da açıklık getirdi.



Kurulların tarafsız olmadığını savunan siyah-beyazlı kulübün başkanı, "Bağımsız bir kurul yok. Kurulların TFF yönetimi seçilirken ayrı seçilmesi lazım. Tahkime git, oradan talebinizin yanlış olduğunu tescilleyelim istiyorlar. O tahkimden çıkacak kararın ne olacağını biliyorum. Bizim önümüzü kesmek için bir argüman olarak görüyorum. Tahkim benim için geçersiz. Bir konu yönetmelikte yoksa federasyon karar alır diyor. Tahkimin adaletli bir karar alma şansı yok." değerlendirmesinde bulundu.



Fenerbahçe Teknik Direktörü Jorge Jesus'un play-off açıklamasına değinen Çebi, "Hocası play-off istedi, başkanı ağzını açmadı. Ali Bey'e sordum, 'Yok öyle bir şey.' dedi. Alınacak her karar, bu karardan daha adil olur." diye konuştu.

"YENİ HAKEMLER GÖREVE GELMELİ"



Lige yeni hakemlerin gelmesi gerektiğini belirten Çebi, "Hakemlerle ilgili fikrimi zamanında açıkladım. Yeni bir sayfanın açılmasını, yeni hakemlerin gelmesini istedim. Eskiden beri görev yapan hakemlerle ilgili herkes bir şey söylüyor. Bunlar artık sıkıntılı isimler. Daha sonra bir karar alınarak yeni hakemlerin gelmesi için kapı açıldı. O gün hakemlerle ilgili çözüm başlamışken ilk ayında sonlandırıldı. O günden beri iflah olmayan bir hakem problemiyle iç içeyiz. Yeni hakemlerin göreve gelmesinde fayda görüyorum." değerlendirmesinde bulundu.

"BİZ TEBRİK EDERKEN GALATASARAY İSTİFASINI İSTİYOR"



TFF Merkez Hakem Kurulu (MHK) Başkanı Lale Orta ile ilgili de konuşan siyah-beyazlı kulübün başkanı, "Galatasaray, Lale Orta'ya söylüyor, Fenerbahçe hakemlere söylüyor. İkisinin yaptığı da kayıkçı kavgası. Aslında ikisi de mutlu, mutsuz olanlar diğer takımlar. Halil Umut Meler'le ilgili yaptığı araştırma sonucu 'Penaltı değil' diyecek kadar yürekli, kendisini tebrik ettim. Biz tebrik ederken Galatasaray istifasını istiyor. Erden Timur, 'Bu ligi bitirtmeyiz.' dedi ceza vermediler, biz üçer gün arayla disiplin kuruluna sevk ediliyoruz. Niye sezon sonu konuşuyorsun? Şampiyon olursam konuşmayacağım, olmazsam konuşacağım mı demek istiyorsun?" diye konuştu.



"FENERBAHÇE MAÇINI 14'E 10 OYNADIK"



Çebi, Beşiktaş'ın 4-2 kazandığı Fenerbahçe derbisindeki hakem yönetimine tepki göstererek, "Fenerbahçe maçını 11'e 10 değil, 14'e 10 oynadık. Fenerbahçe, 11 futbolcu ile sahadaydı. Taraftarı 12, Umut Meler 13, VAR hakemi Alper Ulusoy Fenerbahçe'nin 14. oyuncusuydu." dedi.

MASUAKU VE REDMOND'IN SÖZLEŞMELERİ



Siyah-beyazlı futbolcular Arthur Masuaku ve Nathan Redmond'un sözleşmeleriyle ilgili de açıklamalarda bulunan Çebi, "Mevcut kadro oldukça iyi. Birbirine daha adapte olmuş durumdalar. Kadronun korunmasını tercih ediyoruz. Kontratların ekonomisi ve Beşiktaş'ın menfaatleri var. Masuaku'yla devam etmeyi planlıyoruz. İyi bir futbolcu, takıma da adapte oldu. Redmond'un kontratında opsiyon yok. Oturup pazarlık yapacağız. O da bizimle devam etmek istiyor. Dele Alli iyi niyetli bir oyuncu ama burada olmadı. Ceyhun Bey'e talimat verdim, 'Ekonomisi uygun olursa ben devam etmek isterim, sıfır bonservisle oynamak istiyorsa gelsin şansımızı deneyelim.' dedim." ifadelerini kullandı.

