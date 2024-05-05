Lionel Messi'den 2 rekor: Inter Miami'den gol yağmuru

Inter Miami, New York Red Bulls karşısında farklı kazandı.

MLS'te Doğu Konferansı'nda ilk sırada yer alan Inter Miami rakibini 6-2 mağlup ederek puanını 24 yaptı.



Inter Miami'nin gollerini Matias Rojas (2), Lionel Messi ve Luis Suarez (3) kaydetti. New York Red Bull'un golleri ise Dante Vanzeir ve Emil Forsberg'den geldi.



MESSI'DEN İKİ REKOR

Inter Miami'de Lionel Messi maçı 1 gol ve 5 asistle tamamladı.



Arjantinli yıldız bu sezonki gol sayısını 12'ye, asist sayısını ise 11'e yükseltti.



Messi, New York Red Bull karşılaşmasıyla MLS'te bir maçta en çok gol katkısı sağlayan ve en çok asist yapan futbolcu oldu.



GOL VE ASİSTLERİNE DEVAM EDİYOR

Ligde oynanan son 5 maçın hepsinde Lionel Messi ağları havalandırdı.



5 maçta 7 gol atan tecrübeli oyuncu 8 asist yaptı.