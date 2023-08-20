Beşiktaş, Cenk Tosun ve Salih Uçan'ın sözleşmelerinde iyileştirmeye gidiyor

Beşiktaş, Salih Uçan ve Cenk Tosun'un sözleşmelerinde iyileştirmeye gitmeyi planlıyor.



Sabah'ın haberine göre, yıllık 8.5 milyon TL ücret alan Salih Uçan'ın 40 milyon TL talep ediyor. Öte yandan Nisan ayında 1.5 milyon euro üzerinde Cenk Tosun'la anlaşma

Yaz transfer döneminde Sassuolo ve Genoa'nın ilgilendiği milli futbolcunun yoluna Beşiktaş ile devam etmek isterken kontratının yenilenip maaşında iyileştirme yapılmasını istediği kaydedildi.



Deneyimli isme sezon bittikten sonra yapılan ilk teklif 18 milyon TL olmuştu ancak yönetimin bu rakamı yukarı çıkaracağı kaydedildi.



Geçtiğimiz sezon opsiyonu attığı goller ve yaptığı asistlerle devreye sokan Cenk Tosun'un yıllık kazancı otomatik olarak 10 milyon TL'den 18 milyon TL'ye yükselmişti.



32 yaşındaki milli yıldız, nisan ayında siyah-beyazlı idarecilerle yaptığı görüşmede 1.5 milyon euro üzerinden bir anlaşma sağlamıştı.

Siyah-beyazlılarda yönetimin hem Salih hem de Cenk ile masaya oturacağı ve anlaşmayı tamamlayıp yeni sözleşmeleri imzalayacağı kaydedildi.