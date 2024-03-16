Beşiktaş çıkış hedefiyle Antalyaspor karşısında: Muhtemel 11

Beşiktaş, Süper Lig'de çıkış arıyor.



Siyah-beyazlılar 30. hafta maçında Sergen Yalçın yönetimindeki Bitexen Antalyaspor'u konuk edecek.



BEŞİKTAŞ'TA 6 EKSİK



Necip Uysal, Rachid Ghezzal ve Arthur Masuaku cezalı.



Salih Uçan, Tayfur Bingöl ve Al Musrati'nin de sakatlıkları sürüyor.



Beşiktaş geçen hafta Gaziantep yenilgisiyle üçüncülük yarışında yara almış, Trabzonspor'un 3 puan gerisinde kalmıştı.



Bitexen Antalyaspor da son lig maçında Rams Başakşehir'e deplasmanda 1-0 yenildi.



Akdeniz ekibi haftaya 8. sırada girdi.



Beşiktaş ile Antalyaspor bu sezon 3. kez karşılaşacak. Süper Lig'in ilk yarısındaki maçı Akdeniz ekibi 3-2 kazandı. Türkiye Kupası son 16 turundaysa siyah beyazlılar 2-1'lik galibiyetle tur atladı.



Antalyaspor teknik direktörü Sergen Yalçın 840 gün sonra Dolmabahçe'ye dönecek.



Beşiktaş son şampiyonluğunu 2020-21 sezonunda Yalçın yönetiminde kaldırmıştı.



Tüpraş Stadı'ndaki maç saat 20.30'da başlayacak, mücadeleyi Burak Pakkan yönetecek.

MUHTEMEL 11



Beşiktaş:



Mert, Svensson, Worrall, Colley, Umut, Amartey, Rashica, Gedson, Muci, Cenk ve Semih.

